Le chiffrement livré avec Windows dépend de l'édition installée : BitLocker complet pour Pro, Entreprise et Éducation, simple « chiffrement de l'appareil » sous conditions matérielles pour l'édition Famille. VeraCrypt, maintenu par le développeur français Mounir Idrassi et sa société IDRIX depuis 2013, ignore ce genre de distinction. Le logiciel open source a repris le flambeau de TrueCrypt, abandonné en 2014, en corrigeant au passage les faiblesses pointées par les audits de code.

Un fichier qui se monte comme un disque : le conteneur chiffré au quotidien

Le geste de base consiste à créer un conteneur, c'est-à-dire un fichier unique de la taille de son choix. Une fois « monté » avec son mot de passe, il apparaît dans l'Explorateur comme un lecteur supplémentaire, avec sa lettre et son espace libre. L'objet fonctionne comme une consigne de gare qui se ferait passer pour un disque dur le temps de la session. À la fermeture, il redevient un bloc illisible, y compris pour le voleur d'un ordinateur portable.

Le chiffrement opère à la volée : les données sont chiffrées à l'écriture et déchiffrées à la lecture, sans étape manuelle ni dossier temporaire en clair. L'AES tient la vedette, des cascades d'algorithmes existent pour les plus prudents, et l'ensemble s'applique aussi bien à une partition qu'à une clé USB entière. Le mot de passe peut s'épauler de fichiers clés, et l'assistant pousse sans détour vers les phrases longues plutôt que vers les six caractères habituels. Le conteneur se relit sur Windows, macOS et Linux, ce qui en fait un coffre transportable. La version 1.26.24 date de mai 2025.

La confiance repose ici sur l'ouverture du code, public et scruté depuis des années, par des audits comme par la communauté. Une réserve loyale s'impose tout de même. Le chiffrement du disque système s'appuie sur un chargeur de démarrage signé avec un certificat Microsoft de 2011 ; sur des machines récentes livrées avec la seule chaîne de certificats 2023, Secure Boot refuse ce mode. Les conteneurs et les supports amovibles, qui n'interviennent pas au démarrage, ne sont pas concernés.