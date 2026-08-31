Les logiciels réunis ici tournaient à l'origine sur Apple II, Atari 800, Radio Shack Color Computer ou PalmPilot, et se rejouent aujourd'hui sans téléchargement grâce à l'émulation du site. Nous rapportions déjà en 2019 la mise en accès libre de près de 7 000 jeux MS-DOS par la même plateforme, un travail de sauvegarde mené depuis plusieurs années. Ici, la sélection ne porte pas sur le jeu vidéo en général mais sur un type précis de logiciel : celui qui tente de faire passer une machine pour un interlocuteur doué de pensée.

On retrouve notamment le chatbot ELIZA, écrit par Joseph Weizenbaum. Son script principal, DOCTOR, imitait un psychothérapeute en reformulant les phrases de l'utilisateur en questions. Évidemment, le programme ne comprenait rien : il repérait des mots-clés et les renvoyait sous une autre forme, sans analyser le sens des phrases. L'Internet Archive conserve des dizaines de variantes de ce script, dont une version qui ignore volontairement les propos de l'utilisateur (Dr Z), une autre hostile (Abuse), et une troisième en serbe (Pisko).