L'Internet Archive a mis en ligne une collection de logiciels d'intelligence artificielle produits entre les années 1970 et 1990. Ces derniers peuvent être exécutés sans installation depuis un navigateur.
Baptisée "Vintage Artificial Intelligence", cette collection a été assemblée par l'archiviste Jason Scott à partir de programmes conçus pour simuler une conversation ou une forme de vie artificielle sur les premiers ordinateurs domestiques. Elle réunit des chatbots historiques, des jeux de rôle psychologiques et des simulateurs d'agents autonomes, tous accessibles gratuitement en émulation.
De DOCTOR à Suspended, la mécanique de l'illusion conversationnelle
Les logiciels réunis ici tournaient à l'origine sur Apple II, Atari 800, Radio Shack Color Computer ou PalmPilot, et se rejouent aujourd'hui sans téléchargement grâce à l'émulation du site. Nous rapportions déjà en 2019 la mise en accès libre de près de 7 000 jeux MS-DOS par la même plateforme, un travail de sauvegarde mené depuis plusieurs années. Ici, la sélection ne porte pas sur le jeu vidéo en général mais sur un type précis de logiciel : celui qui tente de faire passer une machine pour un interlocuteur doué de pensée.
On retrouve notamment le chatbot ELIZA, écrit par Joseph Weizenbaum. Son script principal, DOCTOR, imitait un psychothérapeute en reformulant les phrases de l'utilisateur en questions. Évidemment, le programme ne comprenait rien : il repérait des mots-clés et les renvoyait sous une autre forme, sans analyser le sens des phrases. L'Internet Archive conserve des dizaines de variantes de ce script, dont une version qui ignore volontairement les propos de l'utilisateur (Dr Z), une autre hostile (Abuse), et une troisième en serbe (Pisko).
Racter, commercialisé en 1985, allait plus loin en générant des textes complets, dont certains ont fini par être publiés. Deux jeux Activision de l'époque explorent une autre piste. Alter Ego, conçu par un psychologue, fait vivre au joueur les étapes d'une existence au fil de ses choix, tandis que Little Computer People met en scène de minuscules habitants censés vivre dans l'ordinateur, un principe que reprendra plus tard Les Sims.
Dans Suspended, le joueur y incarne un esprit cryogénisé réparti sur six robots, chacun limité à une partie des informations ou des capacités nécessaires pour agir. Le principe était un peu similaire dans The Hobbit. Sa conceptrice, Veronika Megler, avait programmé les personnages non joueurs pour agir en toute autonomie, au point que des événements pouvaient échapper au contrôle du joueur. La collection comprend enfin des jeux de programmation d'agents comme Robot War, où il faut préprogrammer un robot avant de l'envoyer affronter d'autres machines sans intervention humaine. Ces mécaniques, conçues des décennies avant les agents conversationnels actuels, reposaient déjà sur des règles simples capables de donner une impression de décision autonome.
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