Le disque est plein, Windows le sait, et sa grande explication tient en un mot : « Autres ». WizTree lit la table des fichiers en direct et affiche les coupables avant la fin de votre soupir.
Sur un PC Windows, l'espace disque disparaît par accumulation : caches, rushs vidéo oubliés, dossiers de projets jamais purgés. L'outil Stockage du système propose un état des lieux par grandes catégories, avec une lenteur certaine et un goût prononcé pour la case « Autres ». WizTree, développé par l'éditeur britannique Antibody Software, répond à la même question autrement (et gratuitement pour un usage personnel).
La Master File Table lue d'un bloc, un téraoctet passé au crible en secondes
Sur un volume NTFS, chaque fichier est répertorié dans la Master File Table, l'index central que Windows tient à jour en permanence. La plupart des analyseurs parcourent l'arborescence dossier par dossier ; WizTree lit cet index d'une traite. Le principe ressemble à la consultation du registre d'un immeuble plutôt qu'à une tournée porte à porte pour compter les habitants. Un disque de plusieurs téraoctets se retrouve ainsi cartographié presque instantanément, quand un scan classique se compte en minutes.
- Analyse extrêmement rapide des disques
- Affichage visuel en treemap
- Prise en charge des fichiers en double
L'interface superpose deux lectures. En haut, une arborescence triée par taille, pourcentages à l'appui, qui descend jusqu'au fichier individuel. En bas, une treemap : chaque fichier devient un rectangle proportionnel à son poids, et les mastodontes sautent aux yeux sans qu'on les cherche. Une vue par extensions complète le tableau (pratique pour repérer 80 Go d'images ISO semées un peu partout), avec recherche, classement des fichiers les plus lourds et export CSV. L'analyse se relance à la demande sur un dossier précis, un disque entier ou l'ensemble des volumes montés. Une version portable existe aussi, à glisser sur une clé pour dépanner le PC familial.
Treemap, doublons et gros fichiers : tout ce que la case « Autres » ne dira jamais
Face aux références du genre, l'écart se mesure au chronomètre. WinDirStat et TreeSize, les deux références historiques du genre, reposent sur un parcours classique du disque, fiable mais autrement plus lent sur les gros volumes. L'outil Stockage de Windows, lui, agrège par catégories et laisse l'utilisateur deviner le reste. WizTree pointe le fichier précis, son chemin, sa date, et repère au passage les fichiers en double. Pour un vrai ménage de doublons, Czkawka reste l'étape suivante logique.
Le modèle économique joue la transparence : gratuit pour les particuliers, licences payantes réservées aux entreprises, sans publicité ni logiciel tiers glissé dans l'installateur. Seule vraie limite, la lecture éclair vaut pour le NTFS ; sur une clé en exFAT ou un lecteur réseau, WizTree repasse par un scan traditionnel, forcément plus lent. Le réflexe vaut d'ailleurs avant tout achat d'un SSD plus grand : bien souvent, la place existe déjà, simplement mal rangée.
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