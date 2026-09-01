Treemap, doublons et gros fichiers : tout ce que la case « Autres » ne dira jamais

Face aux références du genre, l'écart se mesure au chronomètre. WinDirStat et TreeSize, les deux références historiques du genre, reposent sur un parcours classique du disque, fiable mais autrement plus lent sur les gros volumes. L'outil Stockage de Windows, lui, agrège par catégories et laisse l'utilisateur deviner le reste. WizTree pointe le fichier précis, son chemin, sa date, et repère au passage les fichiers en double. Pour un vrai ménage de doublons, Czkawka reste l'étape suivante logique.

Le modèle économique joue la transparence : gratuit pour les particuliers, licences payantes réservées aux entreprises, sans publicité ni logiciel tiers glissé dans l'installateur. Seule vraie limite, la lecture éclair vaut pour le NTFS ; sur une clé en exFAT ou un lecteur réseau, WizTree repasse par un scan traditionnel, forcément plus lent. Le réflexe vaut d'ailleurs avant tout achat d'un SSD plus grand : bien souvent, la place existe déjà, simplement mal rangée.