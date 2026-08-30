En France, l’usine de Rénovabat, à Nantes, et sa partenaire suisse Ecobat forment la principale installation européenne de recyclage du lithium, avec une capacité de 3 000 tonnes par an en 2024. Sur des batteries NCA, elle récupère 80 kilos de lithium pour 100 kilos traités, pour une marge de 1 116 à 1 146 euros. Sur des batteries LFP équivalentes, avec seulement 50 kilos de lithium, la marge n’est plus que de 630 ou 660 euros, soit une baisse d’un tiers.

Le règlement européen 2023/1542 impose un taux de récupération de 65 % de la masse des batteries au lithium depuis 2025, porté à 70 % en 2030. Pour le seul lithium, le seuil passe de 50 % en 2027 à 80 % en 2031. Un passeport batterie numérique, obligatoire à partir de 2027, devra tracer la chimie et les traitements subis par chaque pack.

Le procédé hydrométallurgique dissout les matériaux dans un bain acide. Cette méthode est la référence industrielle et récupère 95 % du lithium, avec une pureté proche de 98 %, pour un coût de 150 à 250 euros la tonne.

La voie pyrométallurgique, par fusion à 800-1 000 degrés, ne récupère que 70 % du lithium et perd tout le phosphore.

La Chine domine la production mondiale de cellules LFP, portée par des groupes comme CATL et BYD. Elle accepte un recyclage déficitaire pour sécuriser son accès au lithium. Une troisième technique, le recyclage direct, récupère les électrodes sans les dissoudre, avec une efficacité proche de 100 %. Avec un coût de 2 500 à 4 000 euros la tonne, cette technique n'est pour l’instant pas compétitive.

Les industriels prévoient une commercialisation entre 2028 et 2032, et explorent en parallèle la seconde vie de ces batteries dans le stockage stationnaire, pour repousser l’échéance de plusieurs années. Le secteur devra recycler 500 000 tonnes de batteries dans le monde d’ici dix ans, selon Didier David, directeur de projet chez Orano, contre environ 220 000 véhicules électriques actuellement en circulation en France. Selon Tony Dutzki, analyste chez Frontier Group, « les progrès dans les batteries sont utiles, mais ils ne constituent pas la solution définitive ».

