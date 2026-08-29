Fuyao est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de verre automobile, avec de nombreux constructeurs comme clients, mais on parle malgré tout d’un tarif de 8 000 yuans, soit environ 1 030 euros, pour l’option solaire sur les modèles Han et Tang de BYD, un montant que le groupe n’a toutefois pas confirmé non plus.

La presse anglophone évaluait de son côté cette option à environ 1 190 dollars, un montant proche une fois converti en euros. Le verrier ne nomme pour sa part aucun modèle ni aucun constructeur sur sa fiche produit. Ce produit apparaît sous le simple nom de toit ouvrant photovoltaïque, sans appellation commerciale différente, au même titre que des pare-brise et des vitres latérales du catalogue.

L'’activité de sous-traitance de Fuyao ne s’adresse pas qu’aux modèles Han et Tang, puisque Tesla et Volkswagen achètent aussi du verre automobile au groupe, sans rapport avec ce toit solaire.

Par le passé, d’autres ont déjà tenté l’expérience du toit solaire, avec des résultats plus fragiles, quand la start-up néerlandaise Lightyear a construit une voiture entière autour du solaire avant de déposer le bilan en janvier 2023. L’entreprise a repris une activité restreinte après cette faillite. Sollicité, le verrier a refusé de commenter et a invoqué la confidentialité commerciale de ses clients et de ses tarifs.

