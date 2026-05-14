Sur le marché français, en 2025 BYD facturait sa Dolphin Surf 19 990 euros en finition Active (88 ch, batterie 30 kWh, 220 km WLTP). La finition Boost coûte 23 990 euros, la Comfort 25 990 euros. Aucune version européenne n'embarque le LiDAR. Au volant, on dispose seulement d'un régulateur adaptatif et d'un maintien dans la voie. L'essai publié par L'Argus signale qu'aucun essuie-glace arrière n'est disponible au catalogue, même en option.

Alors d'où vient l'écart de prix ? Bruxelles applique aux véhicules électriques chinois 10 % de droits de douane classiques, plus 17 % de surtaxe punitive. À Szeged, en Hongrie, BYD a rapatrié la production pour échapper à cette double facture. Les ingénieurs européens ont aussi musclé la mécanique. 88 ou 156 ch contre 74 ch en Chine, parce que les clients français roulent davantage sur autoroute. Côté homologation, le coût de la certification européenne tombe à la charge du constructeur, ce qui gonfle encore la note finale.

Mais on ne sait rien pour la sortie du pack God's Eye B en Europe. BYD n'a publié aucun calendrier. L'usine hongroise rend la voiture éligible au bonus écologique français, qui rabote le prix de la finition Active à 13 990 euros.

En Chine, la Geely Xingyuan a détrôné la Seagull au classement des véhicules à énergie nouvelle les plus vendus en 2025. Leapmotor a lancé l'A10 en mars 2026. Arcfox a sorti son T1 l'an dernier.

BYD a écoulé 529 537 Seagull sur l'année 2025, mais depuis juin dernier, le constructeur ne dépasse plus la barre des 30 000 unités mensuelles. Avec le pack God's Eye B, BYD ajoute le LiDAR à sa gamme pour espérer relancer les ventes.