En Chine, désormais, pour s'offrir une BYD Seagull 2026, équivalente à notre Dolphin Surf européenne, il faut débourser 69 900 yuans, soit environ 8 750 euros. Sur le toit, un capteur LiDAR. Première mondiale dans le segment A00. Avec le pack God's Eye B, qui regroupe ce capteur et un système d'aide à la conduite avancée, la version 305 km grimpe à 90 900 yuans, environ 11 400 euros.
BYD, qui fait la nique à Tesla avec une explosion de ses ventes européennes, propose la Seagull 2026 en quatre finitions. La fourchette chinoise va de 69 900 à 85 900 yuans, soit 8 750 à 10 750 euros. Le constructeur chinois propose deux batteries. La 30,08 kWh assure 305 km en cycle CLTC, la 38,88 kWh monte jusqu'à 405 km. Sous le capot, un seul moteur avant. 55 kW (74 ch) et 135 Nm de couple. La voiture mesure 3,78 m de long, avec 2,50 m d'empattement.
Au sommet du pavillon, le LiDAR dialogue avec le système DiPilot 300 et une puce Nvidia Drive Orin de 254 TOPS. Il n'est en revanche disponible que sur les finitions Freedom (305 km) et Flying (405 km). En Europe, BYD n'a pas encore inscrit ce pack au catalogue.
Robosense vend son capteur LiDAR sous 200 dollars l'unité depuis 2025
Les fabricants chinois ont divisé par cinq, voire par dix, le prix de ce composant en quatre ans. Depuis 2025, Robosense vend son modèle MX sous 200 dollars (environ 185 euros) l'unité. L'entreprise a réécrit son architecture autour de puces ASIC, à la place des FPGA plus coûteux. À ce prix-là, ceux qui peuvent payer entre 150 000 et 200 000 yuans (18 800 à 25 000 euros) pour leur voiture bénéficient désormais du LiDAR.
Hesai, rival coté au Nasdaq, a livré 1,62 million de capteurs en 2025. Son P-D.G David Li avait annoncé à Reuters fin 2024 une division par deux du prix de son produit phare. Robosense a livré 912 000 unités la même année et a annoncé son premier trimestre rentable début 2026. À Hangzhou, Hesai veut atteindre 1,5 million d'unités annuelles. Les nouvelles générations remplacent les FPGA par des ASIC. BYD profite directement de cette baisse industrielle. D'après les rapports sectoriels publiés en 2025, le coût matière d'un LiDAR descend entre 150 et 300 dollars (140 à 280 euros).
Selon Elon Musk, le LiDAR n'est qu'une « béquille » coûteuse et inutile. Pourtant, à moins de 200 dollars l'unité chez Robosense, plus rien ne justifie de le classer parmi les équipements de luxe. BYD a profité d'une offre industrielle déjà mûre chez ses voisins de Shanghai et Shenzhen.
En Europe, BYD double les tarifs de sa Dolphin Surf et ne propose pas le LiDAR
Sur le marché français, en 2025 BYD facturait sa Dolphin Surf 19 990 euros en finition Active (88 ch, batterie 30 kWh, 220 km WLTP). La finition Boost coûte 23 990 euros, la Comfort 25 990 euros. Aucune version européenne n'embarque le LiDAR. Au volant, on dispose seulement d'un régulateur adaptatif et d'un maintien dans la voie. L'essai publié par L'Argus signale qu'aucun essuie-glace arrière n'est disponible au catalogue, même en option.
Alors d'où vient l'écart de prix ? Bruxelles applique aux véhicules électriques chinois 10 % de droits de douane classiques, plus 17 % de surtaxe punitive. À Szeged, en Hongrie, BYD a rapatrié la production pour échapper à cette double facture. Les ingénieurs européens ont aussi musclé la mécanique. 88 ou 156 ch contre 74 ch en Chine, parce que les clients français roulent davantage sur autoroute. Côté homologation, le coût de la certification européenne tombe à la charge du constructeur, ce qui gonfle encore la note finale.
Mais on ne sait rien pour la sortie du pack God's Eye B en Europe. BYD n'a publié aucun calendrier. L'usine hongroise rend la voiture éligible au bonus écologique français, qui rabote le prix de la finition Active à 13 990 euros.
En Chine, la Geely Xingyuan a détrôné la Seagull au classement des véhicules à énergie nouvelle les plus vendus en 2025. Leapmotor a lancé l'A10 en mars 2026. Arcfox a sorti son T1 l'an dernier.
BYD a écoulé 529 537 Seagull sur l'année 2025, mais depuis juin dernier, le constructeur ne dépasse plus la barre des 30 000 unités mensuelles. Avec le pack God's Eye B, BYD ajoute le LiDAR à sa gamme pour espérer relancer les ventes.