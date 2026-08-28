Sur son blog dédié aux développeurs, Google soulève trois points. Le premier porte sur la mémoire dynamique utilisée par l'application en fonctionnement, désignée par le sigle RSS + swap. Il s'agit de l'espace occupé par ses données propres pendant qu'elle tourne, hors fichiers stockés comme le code ou les images fixes. Le deuxième concerne les bitmaps, les images chargées en mémoire vive, lesquelles ne doivent plus rester stockées inutilement quand l'application passe en arrière-plan ou en cache. Le troisième critère porte sur le code lui-même. Les applications publiées sur le Store devront être compressées et optimisées sur au moins 25% de leur volume. L'idée donc est de réduire leur empreinte et d'accélérer leur démarrage.

Oui, la crise de la RAM se fait sentir et cela incite donc les entreprises à opérer diverses optimisations ou à revoir leurs configurations. Si Google n'a pas réduit la RAM sur les Pixel 11 standards, les Pixel 11 Pro et Pro XL, eux, débutent avec 12 Go de RAM sur leurs configurations d'entrée de gamme au lieu de 16 Go pour la génération précédente. Google précise que ses limites de mémoire par application, déjà actives sur Pixel avec Android 17, s'étendront à un éventail plus large de smartphones, de 4 à 16 Go de RAM et plus.

Pour accompagner les développeurs, Google Play ajoute de nouveaux outils à sa Play Console avec des métriques détaillées de consommation mémoire dans les Android vitals, un filtre dédié aux plantages liés à un manque de mémoire, ainsi qu'un rapport d'optimisation du code à chaque nouvelle version envoyée. Des alertes se déclenchent aussi automatiquement en cas de dépassement des seuils. À partir de février 2027, les applications concernées pourront être ralenties ou fermées par le système, et Google pourrait les déclasser au sein du Play Store.

La seconde exigence concerne la connexion automatique lors d'un changement d'appareil. Baptisée "Zero-Tap Sign-In", elle s'appuie sur l'API Android Restore Credentials pour reconnaître un utilisateur dès la première ouverture d'une application sur son nouveau smartphone, sans qu'il ait à ressaisir ses identifiants. Cette obligation entrera en vigueur en avril 2027 pour conserver une visibilité optimale sur le Store. A noter que cela ne concerne pas, pour l'instant, les jeux, pour lesquels Google formulera plus tard des recommandations spécifiques.