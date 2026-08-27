Dans le détail, Geo Exclusion s’appuie sur un proxy SOCKS5 local lancé par NymVPN en parallèle de la connexion VPN. C’est par son intermédiaire que le client peut appliquer deux routes différentes au trafic d’une même application, selon l’adresse IP qu’elle cherche à joindre.

Le proxy compare ainsi chaque destination aux plages d’adresses IP associées à la région exclue. En cas de correspondance, la connexion est établie sans passer par le VPN. Dans le cas contraire, elle continue d’être acheminée par NymVPN. Le choix est donc fait automatiquement, sans demander à l’internaute de renseigner les sites concernés un par un.

Comme avec le split tunneling classique, tout trafic ainsi redirigé hors du VPN échappe logiquement à sa protection et expose l’adresse IP réelle de l’internaute.

À cette limite inhérente au principe s’ajoutent encore quelques contraintes techniques. Geo Exclusion nécessite que le trafic de l’application puisse être dirigé vers un proxy SOCKS5, lequel doit être configuré manuellement après activation de la fonction dans NymVPN. En pratique, le service vise donc essentiellement les navigateurs de bureau, Firefox et Mullvad Browser en tête.

Sur Chrome, Edge et Brave, qui ne disposent pas de réglages SOCKS5 intégrés, il faut en revanche recourir à la configuration proxy du système d’exploitation, directement sur macOS ou à l’aide d’un client tiers comme Proxifier sur Windows.

La prise en charge est plus restreinte sur mobile. NymVPN ne propose pas encore Geo Exclusion sur iOS et, sur Android, seules les applications capables de gérer elles-mêmes un proxy SOCKS5 peuvent en profiter.