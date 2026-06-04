Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un « mixnet » et en quoi est-ce différent d’un VPN classique ?

Un mixnet (réseau de mélange) fait transiter les messages par plusieurs nœuds qui réordonnent et retardent volontairement le trafic pour brouiller les corrélations entre émetteur et destinataire. Là où un VPN classique se contente surtout de chiffrer un tunnel vers un serveur, le mixnet vise aussi à compliquer l’analyse de trafic (qui parle à qui, quand, et à quel rythme). Cette protection supplémentaire a un coût : plus de latence et souvent une expérience moins « instantanée ». C’est une approche pensée pour la confidentialité des métadonnées autant que pour le contenu des échanges.

À quoi servent des « clés post-quantiques » activées par défaut dans un VPN ?

Les clés post-quantiques désignent des mécanismes d’échange de clés conçus pour résister aux attaques d’ordinateurs quantiques, qui pourraient affaiblir certains schémas actuels (notamment à base de RSA ou ECC). Dans un VPN, l’enjeu principal est la phase d’établissement de session : négocier un secret partagé sans qu’un attaquant puisse le retrouver plus tard. L’objectif est notamment de limiter le risque « collect now, decrypt later », où du trafic chiffré est capturé aujourd’hui pour être déchiffré dans le futur. Les activer par défaut standardise ce niveau de protection sans action manuelle, au prix possible d’un surcoût CPU et d’échanges cryptographiques plus volumineux.

Qu’est-ce que « Stealth API Connect » et pourquoi cela peut aider sur des réseaux restrictifs ?

Stealth API Connect concerne les communications d’arrière-plan entre l’application et l’infrastructure du service (état du réseau, listes de nœuds, etc.), et non le tunnel VPN lui-même. L’idée est de rendre ces requêtes plus difficiles à identifier et à bloquer par des filtrages réseau qui ciblent des domaines, des signatures ou des patterns de trafic. Sur certains Wi‑Fi d’entreprise, hôtels ou pays avec censure, ce sont parfois ces échanges auxiliaires qui empêchent l’application de fonctionner correctement. En réduisant la “visibilité” de cette couche API, le client a plus de chances de rester utilisable même quand le tunnel n’est pas encore établi.