À l’ouverture de l’application, le serveur recommandé s’affiche toujours immédiatement, mais les villes apparaissent désormais aux côtés des pays afin d’apporter une indication plus précise sur la localisation. Si un serveur favori a été défini dans les paramètres, il reste prioritaire et s’affiche en premier. Les informations essentielles liées à l’état de la connexion demeurent visibles dès l’écran d’accueil, tandis qu’un menu dédié permet d’accéder aux détails techniques comme l’adresse IP, le numéro du serveur ou la durée de la session.

La carte intégrée a également été revue. Elle s’affiche par défaut dans un format plus compact mettant en avant la localisation active, avec la possibilité de l’agrandir pour explorer librement les serveurs disponibles. Les emplacements sont matérialisés par des repères visuels, offrant une vue d’ensemble plus claire des options de connexion.

La recherche évolue également et regroupe désormais l’ensemble des options de connexion dans un même espace, qu’il s’agisse d’un pays, d’un serveur spécifique, d’un type de serveur ou d’un appareil Meshnet. Il reste possible de saisir directement le numéro d’un serveur pour s’y connecter.

Enfin, la section consacrée aux statistiques gagne en visibilité. L’application affiche à présent des moyennes d’utilisation et des comparaisons hebdomadaires. Sur Android, les données liées à la protection contre les appels indésirables sont par ailleurs mises en avant. NordVPN précise que ces informations sont stockées localement sur l’appareil.

Sans introduire de nouvelle fonctionnalité majeure, cette refonte s’inscrit dans une évolution plus large des applications VPN grand public, qui misent davantage sur la lisibilité et la pédagogie, alors que le smartphone concentre une part croissante des usages.