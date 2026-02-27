Interface plus épurée, carte repensée, recherche unifiée et statistiques enrichies, NordVPN déploie une nouvelle version de ses applications mobiles, sans toucher aux options avancées.
NordVPN vient d'annoncer une refonte complète de ses applis Android et iOS. Le fournisseur VPN met en avant une interface plus claire et une navigation simplifiée, pensée pour faciliter la prise en main sans modifier en profondeur les fonctionnalités existantes. Cette mise à jour concerne avant tout l’ergonomie et l’organisation des outils déjà présents dans l’application.
Une refonte axée sur la lisibilité et la fluidité
À l’ouverture de l’application, le serveur recommandé s’affiche toujours immédiatement, mais les villes apparaissent désormais aux côtés des pays afin d’apporter une indication plus précise sur la localisation. Si un serveur favori a été défini dans les paramètres, il reste prioritaire et s’affiche en premier. Les informations essentielles liées à l’état de la connexion demeurent visibles dès l’écran d’accueil, tandis qu’un menu dédié permet d’accéder aux détails techniques comme l’adresse IP, le numéro du serveur ou la durée de la session.
La carte intégrée a également été revue. Elle s’affiche par défaut dans un format plus compact mettant en avant la localisation active, avec la possibilité de l’agrandir pour explorer librement les serveurs disponibles. Les emplacements sont matérialisés par des repères visuels, offrant une vue d’ensemble plus claire des options de connexion.
La recherche évolue également et regroupe désormais l’ensemble des options de connexion dans un même espace, qu’il s’agisse d’un pays, d’un serveur spécifique, d’un type de serveur ou d’un appareil Meshnet. Il reste possible de saisir directement le numéro d’un serveur pour s’y connecter.
Enfin, la section consacrée aux statistiques gagne en visibilité. L’application affiche à présent des moyennes d’utilisation et des comparaisons hebdomadaires. Sur Android, les données liées à la protection contre les appels indésirables sont par ailleurs mises en avant. NordVPN précise que ces informations sont stockées localement sur l’appareil.
Sans introduire de nouvelle fonctionnalité majeure, cette refonte s’inscrit dans une évolution plus large des applications VPN grand public, qui misent davantage sur la lisibilité et la pédagogie, alors que le smartphone concentre une part croissante des usages.
- storage8922 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN confirme son statut de valeur sûre parmi les meilleurs VPN grand public. Son réseau massif, son protocole maison NordLynx désormais bien optimisé, la nouvelle interface orientée sécurité et les modules complémentaires comme Protection anti-menaces Pro ou le réseau Mesh composent un ensemble cohérent, pensé pour un usage intensif mêlant navigation, vidéo, P2P et travail à distance. Le fournisseur mise en parallèle sur des audits réguliers de sa politique de confidentialité et sur une infrastructure en RAM mieux documentée, ce qui lui permet de combiner bonnes performances, richesse fonctionnelle et garanties solides sur la gestion des données.
- Bonnes performances et débits très stables avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Réseau Mesh pratique pour relier directement ses appareils
- Protection anti-menaces Pro et surveillance Dark Web bien intégrées
- Politique no log vérifiée régulièrement par audit indépendant
- Support 24 h/24 et 7 j/7, avec assistance en français via le chat
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur dans l’application
- Interface qui incite fortement à garder le VPN activé en permanence