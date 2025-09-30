Mais changement de ton fin septembre. Dans un billet adressé à sa communauté, NordVPN reconnaît avoir « entendu » les nombreux retours d’utilisateurs et utilisatrices attachés à Meshnet, qu’ils exploitent pour créer des réseaux privés, partager des fichiers ou jouer en LAN à distance. Résultat, l’abandon est annulé. Meshnet restera intégré et supporté.

L’équipe technique prévoit désormais de réduire les difficultés de développement, d’améliorer l’expérience pour un public plus large et, surtout, de publier le code en open source. Chacun pourra ainsi auditer le fonctionnement, contribuer ou bâtir sur la base de Meshnet.

Selon le fournisseur VPN, il s’agirait d’un moyen de prolonger la vie d’une fonction jugée coûteuse à entretenir en interne, que l’entreprise dit avoir sauvée grâce à un noyau d’utilisateurs et d’utilisatrices passionnés. Un discours qui contraste néanmoins avec celui du mois d’août, alors que la société estimait cette même audience trop réduite pour justifier le maintien de l’option, et qui soulève inévitablement des questions sur ce qui relève d’une écoute réelle de la communauté et ce qui tient davantage à la communication.

NordVPN ne s’avance pas sur la feuille de route ni sur les futures évolutions. L’entreprise promet simplement de partager ses expérimentations au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui regrettaient déjà Meshnet, la menace de coupure début décembre disparaît donc… au moins pour un temps.