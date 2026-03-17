NymVPN souffle sa première bougie et sort de sa phase de rodage. Entre optimisation du mixnet et adaptation aux usages, le projet cherche à passer d’un prototype encore expérimental à un service capable de s’inscrire dans le quotidien, sans renoncer à ses ambitions en matière de confidentialité.
Lancé il y a un an, NymVPN ambitionne de proposer une alternative aux VPN classiques en s’appuyant sur un mixnet, censé offrir un niveau de confidentialité plus élevé. En quelques mois, le service a gagné en stabilité et réuni une première base d’utilisateurs et d’utilisatrices, et entre désormais dans une nouvelle phase de son développement. En jeu, son intégration dans des usages réellement quotidiens, mais aussi sa capacité à toucher un public plus large.
Un mixnet encore trop lent, mais en pleine évolution
C’est le point central du projet. Le mixnet, qui distingue Nym des VPN traditionnels, reste aujourd’hui limité par des performances encore insuffisantes pour un usage courant. Si le mode rapide s’approche déjà des vitesses proposées par des services classiques, le mode anonyme impose toujours des temps d’attente trop élevés pour permettre une navigation fluide.
Cette différence tient à l’architecture même du réseau. Le mode rapide repose sur un acheminement plus direct du trafic (passerelle d’entrée + passerelle de sortie), alors que le mode anonyme fait transiter les données par plusieurs relais successifs (passerelle d’entrée + 3 mixnodes + passerelle de sortie), en y ajoutant du bruit réseau et des délais destinés à brouiller les communications. Un mode de fonctionnement plus sécurisé, mais qui s’adresse davantage à des usages tolérant une certaine latence, comme les échanges différées (mail, messagerie) ou les transactions crypto, qu’à une navigation en temps réel.
Pour améliorer ces performances, Nym prévoit plusieurs évolutions. L’une des priorités concerne la qualité des nœuds, avec des systèmes d’évaluation plus exigeants et des tests de charge destinés à mieux sélectionner les opérateurs capables de maintenir un bon niveau de service. En parallèle, un travail est engagé sur l’architecture réseau et sur les composants cryptographiques afin de réduire les temps de traitement sans affaiblir les garanties de confidentialité.
De nouveaux protocoles doivent également être introduits pour accélérer la phase de connexion et renforcer la sécurité des échanges, y compris face à des menaces liées au calcul post-quantique. Le système de « cover traffic », utilisé pour masquer les communications réelles, doit aussi évoluer pour mieux s’adapter à des usages web plus classiques, tout en conservant sa résistance aux analyses statistiques.
Mode mixnet ou mode rapide, plus besoin de choisir (ou presque)
Améliorer le mixnet ne suffira pas. Pour prendre place dans des usages quotidiens, Nym doit aussi rendre son service plus simple à manier, sans enfermer les utilisateurs et utilisatrices dans un arbitrage permanent entre vitesse et anonymat.
C’est tout le sens des évolutions annoncées pour l’interface, qui doit permettre d’ajuster plus finement le niveau de protection selon les usages, au lieu d’appliquer le même réglage à l’ensemble du trafic. Cette logique se prolonge avec l’arrivée d’un split tunneling entre les différents modes du service, afin de faire passer certaines applications, comme la messagerie ou les portefeuilles crypto, par le mixnet, tandis que d’autres usages plus sensibles à la latence continueront de reposer sur un mode plus rapide.
Dans le même temps, l’entreprise entend s’ouvrir à un public plus large en préparant des intégrations avec au moins un navigateur majeur et au moins un wallet, sans encore officialiser de partenaires, dans une logique que d’autres acteurs du secteur ont déjà commencé à explorer, comme Vivaldi avec Proton VPN.
- storage600 serveurs
- language60 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- thumb_upAnonymat plus élevé qu’avec un VPN. Le réseau décentralise ses opérations en utilisant la technologie blockchain
NymVPN mise sur une confidentialité radicale avec une architecture entièrement décentralisée, sans compte ni serveur central. Son mixnet protège à la fois les contenus et les métadonnées, tandis qu’un mode dVPN plus rapide assure les usages quotidiens. Compatible tous OS, open source et audité, NymVPN propose une vraie rupture avec les VPN traditionnels. L’interface reste brute et le support minimal, mais les fondations techniques sont solides. Idéal pour celles et ceux qui veulent une confidentialité renforcée sans sacrifier les performances de base.
- Connexions VPN très sécurisées
- Mixnet pour une confidentialité renforcée (contenus + métadonnées)
- Réseau décentralisé et distribué
- Open source et transparent
- Interface encore très "early adopter"
- Pas de période d'essai gratuite
- Manque encore d'options, dont le split tunneling