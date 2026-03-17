C’est le point central du projet. Le mixnet, qui distingue Nym des VPN traditionnels, reste aujourd’hui limité par des performances encore insuffisantes pour un usage courant. Si le mode rapide s’approche déjà des vitesses proposées par des services classiques, le mode anonyme impose toujours des temps d’attente trop élevés pour permettre une navigation fluide.

Cette différence tient à l’architecture même du réseau. Le mode rapide repose sur un acheminement plus direct du trafic (passerelle d’entrée + passerelle de sortie), alors que le mode anonyme fait transiter les données par plusieurs relais successifs (passerelle d’entrée + 3 mixnodes + passerelle de sortie), en y ajoutant du bruit réseau et des délais destinés à brouiller les communications. Un mode de fonctionnement plus sécurisé, mais qui s’adresse davantage à des usages tolérant une certaine latence, comme les échanges différées (mail, messagerie) ou les transactions crypto, qu’à une navigation en temps réel.

Pour améliorer ces performances, Nym prévoit plusieurs évolutions. L’une des priorités concerne la qualité des nœuds, avec des systèmes d’évaluation plus exigeants et des tests de charge destinés à mieux sélectionner les opérateurs capables de maintenir un bon niveau de service. En parallèle, un travail est engagé sur l’architecture réseau et sur les composants cryptographiques afin de réduire les temps de traitement sans affaiblir les garanties de confidentialité.

De nouveaux protocoles doivent également être introduits pour accélérer la phase de connexion et renforcer la sécurité des échanges, y compris face à des menaces liées au calcul post-quantique. Le système de « cover traffic », utilisé pour masquer les communications réelles, doit aussi évoluer pour mieux s’adapter à des usages web plus classiques, tout en conservant sa résistance aux analyses statistiques.