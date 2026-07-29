Pour rappel, le mode Mixnet de NymVPN ne fait pas seulement transiter la connexion par plusieurs serveurs. Avant d’entrer dans le réseau, les données sont découpées en paquets de taille identique. Chacun passe ensuite par une passerelle d’entrée, trois nœuds de mélange indépendants, appelés mixnodes, puis une passerelle de sortie. Comme le routage s’effectue paquet par paquet, ceux d’une même connexion n’empruntent pas nécessairement tous le même chemin à travers le réseau.

À chaque étape intermédiaire, ces paquets sont en plus mêlés à ceux de nombreux autres utilisateurs et utilisatrices, puis retenus pendant une durée aléatoire avant d’être transmis au nœud suivant. Ce délai volontairement introduit désynchronise les flux, si bien que les premiers arrivés ne sont pas forcément les premiers repartis. À mesure que l’opération se répète sur les trois nœuds, les croisements se multiplient et la chronologie initiale devient de plus en plus difficile à reconstituer, ce qui complique d’autant les tentatives de corrélation entre les flux entrants et sortants du mixnet.

À ce brouillage temporel s’ajoute le trafic de couverture. NymVPN maintient un flux continu de paquets, même lorsque l’appareil n’a aucune donnée réelle à transmettre. Les échanges utiles occupent ce flux lorsqu’il y en a ; à défaut, l’application injecte des paquets factices conçus pour être impossibles à distinguer des autres. En bref, une période d’inactivité doit ressembler autant que possible à une période d’utilisation.

Jusqu’ici, NymVPN fixait lui-même le délai appliqué aux paquets et la densité du trafic de couverture. Avec Mixnet Tuning, les utilisateurs et utilisatrices peuvent désormais ajuster manuellement ces deux paramètres depuis l’application, y compris en cours de connexion.

Le premier réglage, baptisé « Send Traffic Continuously » (« Envoyer du trafic en continu »), détermine le débit du flux maintenu en permanence par le client, paquets utiles et factices confondus, sur une plage comprise entre environ 0,7 et 2 Mbit/s. Plus la valeur est élevée, plus le trafic entretenu par NymVPN est dense.

Le second, « Packet Mixing Profile » (« Profil de mélange des paquets »), règle le délai appliqué par chacun des trois mixnodes. Le profil le plus faible ne prévoit aucune attente supplémentaire, tandis que le plus élevé peut retenir chaque paquet jusqu’à 200 millisecondes par nœud.