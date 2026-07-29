NymVPN permet désormais de régler manuellement la quantité de trafic factice et le délai appliqué aux paquets dans son mixnet. Deux curseurs qui laissent à chacun le choix du compromis entre confort de navigation et résistance à l’analyse du trafic.
Les VPN promettent volontiers de masquer votre adresse IP et de chiffrer votre connexion, mais ils parlent moins de ce que le rythme de vos échanges peut encore révéler. Avec sa nouvelle fonction Mixnet Tuning, NymVPN laisse les utilisateurs et utilisatrices arbitrer eux-mêmes : augmenter les délais et densifier le trafic de couverture pour rendre leur connexion plus difficile à suivre, quitte à perdre en vitesse et à consommer davantage de données, ou alléger ces protections pour gagner en réactivité.
NymVPN ouvre les réglages de son mixnet
Pour rappel, le mode Mixnet de NymVPN ne fait pas seulement transiter la connexion par plusieurs serveurs. Avant d’entrer dans le réseau, les données sont découpées en paquets de taille identique. Chacun passe ensuite par une passerelle d’entrée, trois nœuds de mélange indépendants, appelés mixnodes, puis une passerelle de sortie. Comme le routage s’effectue paquet par paquet, ceux d’une même connexion n’empruntent pas nécessairement tous le même chemin à travers le réseau.
À chaque étape intermédiaire, ces paquets sont en plus mêlés à ceux de nombreux autres utilisateurs et utilisatrices, puis retenus pendant une durée aléatoire avant d’être transmis au nœud suivant. Ce délai volontairement introduit désynchronise les flux, si bien que les premiers arrivés ne sont pas forcément les premiers repartis. À mesure que l’opération se répète sur les trois nœuds, les croisements se multiplient et la chronologie initiale devient de plus en plus difficile à reconstituer, ce qui complique d’autant les tentatives de corrélation entre les flux entrants et sortants du mixnet.
À ce brouillage temporel s’ajoute le trafic de couverture. NymVPN maintient un flux continu de paquets, même lorsque l’appareil n’a aucune donnée réelle à transmettre. Les échanges utiles occupent ce flux lorsqu’il y en a ; à défaut, l’application injecte des paquets factices conçus pour être impossibles à distinguer des autres. En bref, une période d’inactivité doit ressembler autant que possible à une période d’utilisation.
Jusqu’ici, NymVPN fixait lui-même le délai appliqué aux paquets et la densité du trafic de couverture. Avec Mixnet Tuning, les utilisateurs et utilisatrices peuvent désormais ajuster manuellement ces deux paramètres depuis l’application, y compris en cours de connexion.
Le premier réglage, baptisé « Send Traffic Continuously » (« Envoyer du trafic en continu »), détermine le débit du flux maintenu en permanence par le client, paquets utiles et factices confondus, sur une plage comprise entre environ 0,7 et 2 Mbit/s. Plus la valeur est élevée, plus le trafic entretenu par NymVPN est dense.
Le second, « Packet Mixing Profile » (« Profil de mélange des paquets »), règle le délai appliqué par chacun des trois mixnodes. Le profil le plus faible ne prévoit aucune attente supplémentaire, tandis que le plus élevé peut retenir chaque paquet jusqu’à 200 millisecondes par nœud.
Plus de discrétion au prix de la réactivité et de la consommation de données
Les deux réglages n’agissent donc pas de la même manière. Le profil de mélange constitue le principal levier contre l’analyse temporelle : plus les mixnodes retiennent longtemps les paquets, plus ceux-ci ont l’occasion de se croiser et de repartir dans un ordre différent. En contrepartie, les délais s’additionnent tout au long du parcours et augmentent la latence de la connexion, au risque de peser sur la réactivité de la navigation et de pénaliser les appels vidéo, le jeu en ligne ou les autres usages sensibles au temps de réponse.
Concernant le débit du flux continu, qui joue sur la densité du trafic de couverture, des valeurs élevées entretiennent davantage d’activité sur la connexion et dissimulent plus efficacement les échanges réels au milieu des paquets factices. Elles mobilisent toutefois plus de bande passante en permanence, y compris lorsque l’appareil est inactif, avec un impact potentiellement important sur un forfait mobile ou une connexion limitée.
À l’inverse, opter pour des valeurs basses sur ces deux paramètres allège le fonctionnement du mixnet et améliore sa réactivité, mais laisse davantage de prises à un observateur capable de comparer précisément les horaires et les volumes des flux.
Dans la pratique, les réglages par défaut restent les plus adaptés à un usage quotidien. Le profil de mélange pourra être renforcé pour une activité exigeant davantage de discrétion, tandis que le débit du flux continu pourra être abaissé lorsque l’économie de données devient prioritaire. On rappellera d’ailleurs que, lorsque les performances priment, NymVPN propose toujours son mode Rapide, qui fait transiter le trafic par deux passerelles indépendantes, sans nœud intermédiaire, au moyen d’un routage à deux sauts fondé sur AmneziaWG, variante de WireGuard conçue pour mieux résister à la censure.
Ces réglages ne correspondent pas pour autant à un niveau d’anonymat garanti. Leur efficacité dépend aussi de la fréquentation du réseau, du volume de trafic disponible et des capacités de l’observateur. Ils permettent néanmoins d’adapter plus finement la connexion au risque envisagé, plutôt que d’appliquer le même compromis à tous les usages.
- storage700 serveurs
- language72 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- mood7 jours d'essai gratuit
- thumb_upAvantage : protection des métadonnées
NymVPN ne joue pas tout à fait dans la même catégorie que les VPN grand public classiques. Le service mise sur une architecture décentralisée, un mode anonyme fondé sur le mixnet et une approche particulièrement poussée de la confidentialité, y compris sur les métadonnées. L’ensemble reste techniquement sérieux, open source et déjà plus abouti qu’à son lancement, avec un mode rapide exploitable au quotidien. En contrepartie, l’expérience demeure plus exigeante, moins immédiate et encore moins mature que chez les acteurs les plus installés du marché.
- Architecture vraiment à part sur le marché
- Mixnet pour protéger contenus et métadonnées
- Mode rapide déjà solide pour un usage courant
- Open source et audité
- Interface encore assez brute
- Mode anonyme trop lent pour un usage polyvalent
- Service encore en construction sur plusieurs aspects