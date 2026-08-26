BTR.sys, pour Boot Time Removal Tool, remplit normalement une mission de sécurité. Microsoft Defender l’utilise lorsqu’il doit supprimer des fichiers ou des entrées du registre impossibles à traiter pendant le fonctionnement normal de Windows, par exemple parce qu’ils sont verrouillés. L’antivirus prépare alors les opérations à effectuer et laisse son pilote intervenir très tôt lors du prochain démarrage.

En analysant son fonctionnement, Check Point a rétroconçu le format propriétaire utilisé pour lui transmettre ces instructions. Les chercheurs ont notamment découvert que les données de configuration reposent sur une clé codée en dur dans le pilote, inchangée dans les 18 versions 64 bits de BTR.sys analysées, de Windows 7 à Windows 11 25H2.

À partir de ces travaux, l’équipe a développé BTR_CLI, un outil de preuve de concept capable d’extraire BTR.sys directement depuis le moteur de Defender, puis de lui soumettre ses propres instructions. Une fois chargé avec cette configuration forgée, le pilote peut supprimer ou déplacer des fichiers, effacer des clés et des valeurs du registre, mais aussi en créer de nouvelles. Tout est exécuté au niveau du noyau de Windows, avec les privilèges les plus élevés du système.

Ces capacités sont d’autant plus problématiques que BTR.sys peut, comme on l’a vu, intervenir très tôt au redémarrage, après l’initialisation du système de fichiers et le chargement des premiers pilotes de sécurité, mais avant le démarrage des principaux services de Defender en espace utilisateur, dans un intervalle que Check Point qualifie de « Golden Window ». Le pilote peut alors supprimer sur le disque des composants essentiels de Defender, comme WdFilter.sys, son filtre chargé de surveiller les accès aux fichiers, ou MsMpEng.exe, son processus principal, avant que l’ensemble de la protection soit pleinement opérationnel.

Lors d’une démonstration menée sur un système Windows 11 25H2 à jour, les chercheurs ont ainsi réussi à démanteler Defender malgré l’activation de Tamper Protection, sa fonction censée empêcher les modifications non autorisées de ses réglages et composants.