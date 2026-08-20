Changer ses écouteurs quand une batterie rend l'âme peut revenir cher. Sennheiser l'a compris et propose des écouteurs avec une batterie aisément remplaçable par l'utilisateur.
Sennheiser a présenté les Momentum True Wireless 5, sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Ces derniers offrent un format compact, mais surtout, la possibilité de remplacer les batteries. Fini le remplacement de tout le pack une fois qu'un écouteur ne fonctionne plus, les batteries se remplacent, et c'est reparti. Avec ceci, une compatibilité Dolby Atmos, et du Bluetooth 6.0.
Un design repensé et des performances audio améliorées
Les Momentum True Wireless 5 s’appuient sur le transducteur dynamique TrueResponse de 7 mm, déjà utilisé dans le casque Momentum 5 Wireless. Ce composant vise à offrir un rendu sonore détaillé avec des basses profondes. La compatibilité avec le codec aptX Adaptive et aptX Lossless permet une transmission audio haute résolution jusqu’à 24 bits/96 kHz sur les appareils compatibles.
La réduction active du bruit (ANC) a été revue avec un système hybride adaptatif, complété par un mode anti-vent automatique. Quatre microphones dédiés et un nouvel embout auriculaire contribuent à améliorer l’isolation sonore. Sennheiser annonce également un mode transparence plus naturel que sur les générations précédentes. Pour les appels, le système combine six microphones et deux accéléromètres à conduction osseuse, associés à un algorithme d’extraction vocale basé sur l’IA.
Les Momentum True Wireless 5 sont également compatibles avec la technologie Dolby Atmos, incluant un suivi des mouvements de tête. Ce, afin de recréer une spatialisation sonore immersive, similaire à celle du casque de la même génération.
Batteries remplaçables et autonomie améliorée
La grosse nouveauté de ces écouteurs, c'est leur batterie amovible et remplaçable par l'utilisateur. Ce, aussi bien dans le boîtier que dans les écouteurs. Le fabricant indique que la durée de vie du produit peut ainsi être prolongée, au-delà de l'usure normale des batteries. Pour ce faire, il faut un tournevis et une nouvelle batterie.
L’autonomie annoncée est de 12 heures par charge, avec deux recharges supplémentaires stockées dans le boîtier compatible Qi, portant le total à 40 heures. Une recharge rapide de 8 minutes offre une heure d’écoute supplémentaire.
Ergonomie et connectivité
Le design des écouteurs a été retravaillé pour un meilleur confort. Le boîtier est plus compact, facilitant son transport dans une poche ou un sac à main de petite taille. Les écouteurs sont certifiés IP54 (résistance à la poussière et aux éclaboussures).
Côté connectivité, le Bluetooth 6.0 prend en charge Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair et la commutation multipoint. La technologie Snapdragon Sound permet un streaming haute résolution et à faible latence.
L’application Smart Control Plus propose un égaliseur graphique à 8 bandes et des réglages personnalisables, avec des mises à jour logicielles prévues pour étendre les fonctionnalités au fil du temps.
Prix et disponibilité
Les Momentum True Wireless 5 seront disponibles à partir du 3 septembre 2026 sur le site du fabricant et chez certains revendeurs, au prix public conseillé de 299,90 €.
Cinq coloris sont proposés : Graphite, Crème, Cuivre, Denim et Lavande.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.