Des fiches Amazon UK apparues brièvement avant d’être retirées révèlent l’existence d’un nouveau casque Beats, le Beats 360, encore non officialisé. Inspiré des AirPods Max, il s’en démarque par plusieurs choix qui pourraient bien séduire les amateurs de casques haut de gamme.
Beats n’a pas encore annoncé officiellement son prochain casque supra-auriculaire, mais les informations à son sujet commencent à s’accumuler. Baptisé Beats 360, le modèle est apparu sur plusieurs sites de vente britanniques, notamment Amazon, avant la suppression des pages concernées. Son existence avait déjà été repérée dans des documents de la FCC américaine en mai, puis en juin, lorsque Beats l’avait remis à plusieurs joueurs de la Coupe du monde dans le cadre d’un discret teaser.
Ces nouvelles fuites permettent surtout de découvrir son design et plusieurs de ses caractéristiques. Le casque adopte une silhouette relativement différente de celle du Studio Pro actuellement proposé par Beats.
Le Beats 360 mise sur un nouveau design et des coussinets interchangeables
Le Beats 360 rompt indubitablement avec l'esthétique angulaire du Studio Pro. Son design privilégie des formes arrondies et des coussinets en tissu mesh rappelant fortement ceux des AirPods Max, aussi bien sur les oreillettes que sur l'arceau. Ces éléments sont interchangeables : le casque sera livré avec des coussinets Performance Knit, tandis qu'une version UltraPlush sera proposée séparément.
Quatre coloris sont d'ores et déjà confirmés par les fuites, à savoir Pink, Black, Sky et Cloud, avec deux teintes supplémentaires possibles (Volt et Navy), repérées uniquement sur des références de coussinets. Le tout se replie à plat et se range dans une housse en tissu ripstop incluse dans la boîte. Le câble USB-C et l'adaptateur secteur, en revanche, sont vendus à part.
Réduction de bruit active et autonomie annoncées
Beats positionne explicitement ce casque pour les utilisateurs en mouvement. Le 360 est le premier casque circum-auriculaire de la marque à afficher une certification IPX4, le rendant résistant à la transpiration et aux éclaboussures. La réduction de bruit active serait 1,75 fois plus efficace que celle du Studio Pro selon les listings. L'audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête figure également parmi les fonctionnalités annoncées.
Côté autonomie, le casque promet une journée complète d'écoute, y compris avec l'ANC activée. Les principales commandes prennent place à l'arrière des deux oreillettes : réglage du volume, bouton multifonction pour gérer la musique et les appels, bouton d'alimentation et commande dédiée au mode d'écoute. Le Beats 360 fonctionnerait aussi bien avec les appareils Apple qu'Android, avec un appairage présenté comme accessible en un geste.
Aux États-Unis, le prix de départ devrait atteindre 299 dollars. Beats n'a en revanche encore communiqué ni tarif pour l'Europe ni date de commercialisation.
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