Beats n’a pas encore annoncé officiellement son prochain casque supra-auriculaire, mais les informations à son sujet commencent à s’accumuler. Baptisé Beats 360, le modèle est apparu sur plusieurs sites de vente britanniques, notamment Amazon, avant la suppression des pages concernées. Son existence avait déjà été repérée dans des documents de la FCC américaine en mai, puis en juin, lorsque Beats l’avait remis à plusieurs joueurs de la Coupe du monde dans le cadre d’un discret teaser.

Ces nouvelles fuites permettent surtout de découvrir son design et plusieurs de ses caractéristiques. Le casque adopte une silhouette relativement différente de celle du Studio Pro actuellement proposé par Beats.