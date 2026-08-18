Hyundai livre un adaptateur vehicle-to-load avec son Ioniq 5 depuis 2021, Kia a suivi sur ses EV6 et EV9, et Renault vend carrément la recharge bidirectionnelle de série sur sa R5. Tesla, de son côté, vient seulement d'activer la fonction sur le Model Y Premium, une nouveauté repérée mi-août dans le configurateur américain par Electrek. L'Europe attendra.

Deux prises de 120 volts, un adaptateur à 80 dollars et un périmètre verrouillé

Le 14 août, sans le moindre communiqué, un adaptateur baptisé « Outlet Adapter » et facturé 80 dollars apparaissait sur la boutique américaine de Tesla. Branché sur le Mobile Connector de troisième génération, l'accessoire transforme la trappe de recharge du Model Y Premium en deux prises domestiques de 120 volts et 20 ampères, pour une puissance cumulée de 2,4 kW. Le périmètre s'arrête net aux frontières : États-Unis et Porto Rico uniquement, ni l'Europe ni le Canada, et aucun Model 3 quelle que soit sa finition. La fonction exige par ailleurs le convertisseur de charge PCS2, monté en production depuis l'automne 2025 ; les exemplaires restés au PCS1, dont certains livrés en 2026, n'y ont pas droit sans une mise à niveau matérielle lourde, chiffrée à 1 750 dollars en pièces seules.

Côté chronologie, le matériel n'attendait que le logiciel. Le Cybertruck étrenne Powershare, le système de transfert d'énergie bidirectionnel de Tesla, depuis fin 2023, avec 11,5 kW capables d'alimenter une maison trois jours durant selon le constructeur. Le Model Y Performance a reçu le V2L fin 2025, suivi du Model Y L, et le Premium ferme la marche. En juin, une mention de courant bidirectionnel repérée dans le logiciel embarqué avait relancé l'hypothèse d'une activation élargie sur Model 3 et Model Y, sans que Tesla confirme quoi que ce soit ; le Model 3 serait pourtant équipé, sans que la fonction ait jamais été déverrouillée.

V2L, V2H, V2G : la fonction qu'une niche d'automobiliste adore

Trois sigles se partagent la recharge bidirectionnelle, pour des usages très différents. Le V2L (vehicle-to-load, « du véhicule vers l'appareil ») transforme la voiture en grosse batterie externe sur roues : on y branche une glacière, un ordinateur portable ou un outil de chantier. C'est le plus simple à mettre en œuvre, car il ne nécessite qu'un adaptateur sur la prise de recharge et une sortie dans l'habitacle. Le V2H (vehicle-to-home) alimente la maison entière, à condition d'installer une borne bidirectionnelle compatible, et le V2G (vehicle-to-grid) réinjecte l'électricité vers le réseau, contre rémunération. Ces deux derniers exigent une infrastructure dédiée et des contrats spécifiques avec le gestionnaire de réseau, ce qui explique leur déploiement plus lent.

Sur ce terrain, la concurrence a une bonne longueur d'avance. L'Ioniq 5 délivre 3,6 kW avec adaptateur fourni et prise dans l'habitacle ; la R5 E-Tech embarque de série un chargeur bidirectionnel de 11 kW sur ses versions 52 kWh, V2L à 3,7 kW compris, une orientation prise dès la conception de la citadine. L'offre V2G associée est commercialisée via Mobilize, marque du groupe Renault, et son contrat couvre déjà plusieurs modèles de la gamme, dont la Mégane électrique. Les gains de la réinjection plafonnent autour de 240 euros par an selon les retours d'opérateurs, pour des bornes facturées entre 1 500 et 2 500 euros pose comprise ; la rentabilité se calcule donc au cas par cas, plutôt favorable avec du solaire en toiture ou un abonnement à tarification horaire. Dans ce paysage, Tesla fait figure de grand absent français : aucun modèle vendu dans l'Hexagone ne propose la moindre fonction bidirectionnelle, V2L compris, et le V2H figure à la feuille de route sans calendrier public. Si vous comptiez brancher un barbecue, une lampe ou même un aspirateur sur votre Model Y, on n'en est pas encore là.