Souvenez-vous, Windows XP et son assistant réseau capable de tester la carte réseau, la résolution DNS ou la connexion à la passerelle, avec un résultat affiché sous la forme d'un rapport. Le futur outil Pixel pourrait s'en inspirer avec un diagnostic accessible en quelques clics, sans avoir besoin de connaître des commandes comme ping ou ipconfig.

La nouvelle option "Connectivity health" doit apparaître dans le menu "Réseau et internet" des paramètres Android. En l'ouvrant, l'utilisateur verrait immédiatement si son téléphone détecte une anomalie sur le Wi-Fi, les données mobiles ou les appels. Il pourra ensuite consulter un diagnostic dédié à chaque catégorie. À titre d'exemple, en janvier, nous rapportions une vague de bugs Wi-Fi et Bluetooth après le déploiement d'une mise à jour Pixel.