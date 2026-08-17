Google planche sur un nouvel outil de diagnostic réseau pour ses smartphones Pixel. Ce dernier a été repéré dans le code de l'application Pixel Troubleshooting et ne manque pas de nous rappeler celui que proposait déjà Windows XP, il y a plus de vingt ans.
Une prochaine mise à jour de l'application Pixel Troubleshooting doit intégrer un module baptisé "Connectivity health". En explorant le code de sa dernière version (1.0.962958926), nos confrères d'Android Authority ont activé manuellement cette fonction encore masquée. Celle-ci promet d'identifier l'origine des problèmes de Wi-Fi, de données mobiles et d'appels sur les smartphones Google.
Un menu unique pour trois sources de pannes
Souvenez-vous, Windows XP et son assistant réseau capable de tester la carte réseau, la résolution DNS ou la connexion à la passerelle, avec un résultat affiché sous la forme d'un rapport. Le futur outil Pixel pourrait s'en inspirer avec un diagnostic accessible en quelques clics, sans avoir besoin de connaître des commandes comme ping ou ipconfig.
La nouvelle option "Connectivity health" doit apparaître dans le menu "Réseau et internet" des paramètres Android. En l'ouvrant, l'utilisateur verrait immédiatement si son téléphone détecte une anomalie sur le Wi-Fi, les données mobiles ou les appels. Il pourra ensuite consulter un diagnostic dédié à chaque catégorie. À titre d'exemple, en janvier, nous rapportions une vague de bugs Wi-Fi et Bluetooth après le déploiement d'une mise à jour Pixel.
Pour l'heure, le sous-menu "Mobile data diagnostics" semble le plus abouti. Il vérifie la connectivité et la vitesse de la connexion mobile, puis propose des recommandations concrètes. Il suggère par exemple la désactivation du DNS privé, ou son passage en mode automatique. Ce réglage chiffre les requêtes de résolution de noms de domaine, mais mal configuré, peut parfois bloquer la connexion. L'outil devrait ensuite générer un rapport listant les modifications effectuées, avant d'afficher un statut "Normal" une fois le processus terminé. Les diagnostics dédiés aux appels et au Wi-Fi n'en sont pas à un stade aussi avancé.
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