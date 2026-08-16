Octave Klaba a publié la nouvelle grille tarifaire du troisième trimestre pour les offres Baremetal et Public Cloud d’OVHcloud sur son compte X.com. Les tarifs des gammes d’entrée, Kimsufi, So You Start et Rise, ne bougent pas.

Les options mémoire et stockage sont revues depuis le 1er juillet, pour les nouvelles commandes, et les nouvelles configurations de serveurs à compter du 1er septembre. Pour le matériel déjà en production, sur les gammes Advance, Game, Scale et High Grade, ce sera à compter du 1er octobre. Sur la gamme Game, la génération 2026 subit une hausse de 87 %, celle de 2024 aucune.

En moyenne, tous types de serveurs confondus, la génération 2026 augmente de 51 %, la génération 2024 de 28 %. Sur la boutique américaine, l’entrée de gamme Game démarre à 309 euros, soit 357 dollars.

