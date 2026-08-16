OVHcloud a annoncé une hausse de ses tarifs sur les serveurs neufs à compter de septembre, avec une progression moyenne de 51 % sur sa dernière génération et de 87 % sur sa gamme Game. Selon Octave Klaba, fondateur et directeur général de l’hébergeur, cette révision est consécutive à l’explosion du coût des composants mémoire que réclame l’IA.
Octave Klaba a publié la nouvelle grille tarifaire du troisième trimestre pour les offres Baremetal et Public Cloud d’OVHcloud sur son compte X.com. Les tarifs des gammes d’entrée, Kimsufi, So You Start et Rise, ne bougent pas.
Les options mémoire et stockage sont revues depuis le 1er juillet, pour les nouvelles commandes, et les nouvelles configurations de serveurs à compter du 1er septembre. Pour le matériel déjà en production, sur les gammes Advance, Game, Scale et High Grade, ce sera à compter du 1er octobre. Sur la gamme Game, la génération 2026 subit une hausse de 87 %, celle de 2024 aucune.
En moyenne, tous types de serveurs confondus, la génération 2026 augmente de 51 %, la génération 2024 de 28 %. Sur la boutique américaine, l’entrée de gamme Game démarre à 309 euros, soit 357 dollars.
OVHcloud répercute moins que son vrai surcoût de mémoire
OVHcloud avait gonflé ses tarifs au printemps, en resserrant ses commandes mois par mois sur douze mois, sans garantie sur le prix d’achat futur ni sur la demande réelle de ses clients. Sur les options déjà installées, chez les clients existants, OVHcloud applique un barème réduit. La RAM augmente de 20 % pour la génération 2024 et de 40 % pour la génération 2026, quand un report intégral du surcoût aurait exigé 127 %. Les disques affichent une évolution comparable, 10 % et 15 % au lieu de 89 %. « Un client déjà équipé aura donc une hausse de 3 à 6 fois plus faible que pour une nouvelle commande », écrit Octave Klaba sur X.
Mais chez OVHcloud même, le prix d’achat progresse bien plus vite. Selon The Register, Octave Klaba indique que le coût de la RAM pour l’entreprise a été multiplié par six sur l’année écoulée jusqu’à juin, le sera par neuf en septembre, et pourrait l’être par douze en 2027. Le prix du NVMe a été multiplié par sept, celui des disques durs par 3,5. Les processeurs, cartes mères et cartes réseau coûtent de 15 à 20 % plus cher.
Pour les clients déjà engagés, rien ne change ; leur contrat en cours n’est20 % pas concerné par la nouvelle grille. Pour figer un tarif dans la durée, OVHcloud propose un engagement de 12, 24 ou 48 mois avec paiement d’avance, à souscrire avant le 1er octobre pour un serveur déjà en production. Selon Octave Klaba, l’écart avec la concurrence se resserre sans disparaître. D’un rapport de un à trois, OVHcloud passe à un rapport de un à deux, à condition que les autres hébergeurs n’augmentent pas eux-mêmes leurs tarifs.
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Toute l’industrie du cloud sous la même pression mémoire
La hausse chez OVHcloud n’est pas un cas isolé. Pour le premier trimestre, la société d’analyse taïwanaise TrendForce prévoyait des hausses de 105 à 110 % sur la DRAM destinée aux ordinateurs et de 55 à 60 % sur la mémoire NAND. Les prix de la RAM avaient déjà quadruplé depuis juillet 2025, selon des relevés allemands. Les fabricants sont unanimes, les centres de données consacrés à l’intelligence artificielle absorbent une part croissante de leur production, et aucun fabricant n’anticipe d’amélioration avant 2028.
En parallèle, The Register a interrogé le fondateur d’un fournisseur de services managés de taille moyenne. Il s’attend à des annonces similaires chez Azure et AWS. La plupart des hébergeurs revendent une capacité louée à des tiers. OVHcloud construit et possède ses propres serveurs, un choix industriel peu courant, et s’expose de ce fait plus directement au prix des composants.
Nikkei Asia prévoit, de son côté, une pénurie prolongée jusqu’en 2027 environ, avec seulement 60 % de la demande en puces mémoire satisfaite sur la période. Les fabricants prévoient une hausse de capacité de 12 % par an, mais ne l’atteignent qu’à hauteur de 7,5 %. Samsung, SK Hynix et Micron dominent ce marché ; le chinois YMTC pourrait combler une partie de l’écart. Selon The Register, un retour à des prix normaux n'est espéré qu'en 2029.
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