Le chiffrement fonctionne comme un cadenas. Pour envoyer un message secret à quelqu'un, il faut d'abord obtenir la clé qui correspond à son cadenas, puis s'en servir pour verrouiller le message avant de l'envoyer. Seule la personne qui possède le double de cette clé peut ensuite l'ouvrir. Le problème, c'est que vous ne fabriquez jamais cette clé vous-même. C'est Signal qui vous la fournit à chaque fois que vous écrivez à quelqu'un pour la première fois ou après un changement de téléphone.

Si les serveurs de Signal sont piratés, ou si une personne malintentionnée en interne agit contre les règles, on peut vous transmettre une clé qui n'est pas la bonne, sans que rien ne s'affiche à l'écran. Le nom et le numéro de votre contact restent identiques, comme d'habitude. Mais en réalité, votre message est d'abord verrouillé avec la clé d'un inconnu, qui peut le lire au passage. Pour que la conversation continue à paraître normale des deux côtés, cet inconnu peut ensuite faire suivre votre message à votre contact, une fois qu'il l'a lu.