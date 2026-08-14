Signal lance une nouvelle vérification qui confirme, sans action de votre part, que vos messages partent bien vers votre correspondant et personne d'autre. Deux entreprises extérieures à Signal, Cloudflare et Trail of Bits, surveillent le système pour s'assurer que personne ne triche.
Quand vous envoyez un message chiffré, votre téléphone doit d'abord récupérer la clé de votre contact auprès des serveurs de Signal, un peu comme demander une adresse à un annuaire avant d'envoyer une lettre. Si cet annuaire donne la mauvaise adresse sans le dire, le message part bien chiffré, mais n'arrive plus chez la bonne personne.
Comment un message peut se tromper de destinataire sans que rien ne s'affiche
Le chiffrement fonctionne comme un cadenas. Pour envoyer un message secret à quelqu'un, il faut d'abord obtenir la clé qui correspond à son cadenas, puis s'en servir pour verrouiller le message avant de l'envoyer. Seule la personne qui possède le double de cette clé peut ensuite l'ouvrir. Le problème, c'est que vous ne fabriquez jamais cette clé vous-même. C'est Signal qui vous la fournit à chaque fois que vous écrivez à quelqu'un pour la première fois ou après un changement de téléphone.
Si les serveurs de Signal sont piratés, ou si une personne malintentionnée en interne agit contre les règles, on peut vous transmettre une clé qui n'est pas la bonne, sans que rien ne s'affiche à l'écran. Le nom et le numéro de votre contact restent identiques, comme d'habitude. Mais en réalité, votre message est d'abord verrouillé avec la clé d'un inconnu, qui peut le lire au passage. Pour que la conversation continue à paraître normale des deux côtés, cet inconnu peut ensuite faire suivre votre message à votre contact, une fois qu'il l'a lu.
Un carnet que personne ne peut trafiquer sans se faire repérer
Pour empêcher ce genre de tromperie, Signal a mis en place un carnet numérique qui note, à chaque instant, quelle clé correspond à quel numéro de téléphone ou pseudo. Ce carnet fonctionne comme un registre. Chaque nouvelle inscription s'ajoute à la suite des précédentes et rien ne peut être discrètement effacé ou modifié plus tard. Votre téléphone consulte automatiquement ce carnet pour vérifier que sa propre clé y est correctement enregistrée. Pour vérifier celle d'un contact, il suffit d'ouvrir sa fiche, d'appuyer sur "Vérifier automatiquement" dans l'écran du numéro de sécurité, puis d'attendre une coche verte accompagnée du message "Chiffrement vérifié". Cette option se trouve, ou se désactive, dans les réglages, sous Confidentialité puis Avancé.
Ce carnet est surveillé par deux sociétés indépendantes, Cloudflare et Trail of Bits. Elles peuvent vérifier chacune de leur côté que rien n'a été trafiqué avant de donner leur accord. Par ailleurs, aucune des deux ne peut montrer une version différente du carnet à deux personnes différentes sans que l'autre le remarque. Ni l'une ni l'autre ne voit votre numéro de téléphone, votre pseudo ou le contenu de vos messages. Elles travaillent uniquement sur des calculs mathématiques, sans savoir à qui ils appartiennent.
Ce que cette vérification ne protège pas
Signal reconnait que cette nouvelle protection a ses limites. Elle confirme qu'une clé appartient bien à un numéro donné, mais pas que ce numéro est utilisé par le bon contact. C'est le cas si quelqu'un détourne votre numéro auprès de votre opérateur pour un piratage de carte SIM (SIM swapping), puis crée un compte Signal avec ce numéro. Dans ce cas, la vérification ne verra rien d'anormal. Elle ne fonctionne pas non plus si vous ne connaissez votre contact que par son pseudo, sans avoir son numéro. Et si ce numéro change, la vérification s'interrompt le temps que vous confirmiez le changement par un autre moyen, un appel ou un message sur une autre application par exemple.
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