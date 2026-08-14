Dès le 1er septembre 2026, les chauffeurs de taxi pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 5 500 euros pour acheter ou louer une voiture électrique. Le guichet fermera toutefois dès la fin de l'année.
Le compteur tourne déjà. À partir du 1er septembre 2026, les taxis français pourront demander une aide spécifique pour passer à la voiture électrique. Initialement attendu en octobre, le dispositif a été avancé d'un mois par le gouvernement. Une décision qui cible directement ces gros rouleurs, pour lesquels les économies de carburant et d'entretien peuvent rapidement peser dans la balance.
Jusqu'à 5 500 euros sous plusieurs conditionsSelon le ministère de la Transition écologique, la prime atteindra environ 3 500 euros et pourra grimper jusqu'à 5 500 euros si le véhicule et sa batterie sont fabriqués en Europe. Ces montants restent indicatifs, puisqu'ils dépendent du cours des certificats d'économies d'énergie (CEE) et des accords conclus entre leurs financeurs et les constructeurs.
Le véhicule devra être neuf, entièrement électrique, respecter un score environnemental minimal, peser moins de 2,4 tonnes et coûter au maximum 65 000 euros hors options. Ce plafond, nettement plus généreux que celui accordé aux particuliers, doit permettre aux taxis de choisir des modèles suffisamment spacieux et endurants. Les indépendants comme les sociétés sont concernés, à condition de fournir leur autorisation de stationnement, la facture d'installation du taximètre et une carte grise portant la mention « taxi ».
Mais la fenêtre de tir sera toutefois très courte. Seules les commandes passées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2026 seront éligibles.
Jusqu'à 7 700 euros pour les particuliers
Le grand public conserve de son côté la prime « Coup de pouce véhicules particuliers électriques », qui a remplacé le bonus écologique. En 2026, son montant indicatif peut atteindre 5 700 euros pour les ménages précaires, 4 700 euros pour les ménages modestes et 3 500 euros pour les autres foyers. Un supplément de 1 200 à 2 000 euros est possible pour certains modèles fabriqués en Europe et dotés d'une batterie européenne. Le prix du véhicule reste plafonné à 47 000 euros.
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