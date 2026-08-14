Le véhicule devra être neuf, entièrement électrique, respecter un score environnemental minimal, peser moins de 2,4 tonnes et coûter au maximum 65 000 euros hors options. Ce plafond, nettement plus généreux que celui accordé aux particuliers, doit permettre aux taxis de choisir des modèles suffisamment spacieux et endurants. Les indépendants comme les sociétés sont concernés, à condition de fournir leur autorisation de stationnement, la facture d'installation du taximètre et une carte grise portant la mention « taxi ».

Mais la fenêtre de tir sera toutefois très courte. Seules les commandes passées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2026 seront éligibles.