La souris gaming emblématique de Razer revient avec davantage de commandes, une molette remaniée et des composants modernisés. Sa philosophie, elle, ne change pas : garder sorts, objets et macros à portée immédiate du pouce.
Dans un MMO (jeu en ligne massivement multijoueur), perdre une seconde à chercher la bonne touche peut suffire à faire basculer un combat. La souris Razer Naga V3 Pro pousse donc encore un peu plus loin sa spécialité en proposant jusqu’à 23 boutons programmables. Sa plaque latérale à 12 commandes permet notamment de placer une barre entière de sorts sous le pouce, un vrai confort dans World of Warcraft, Final Fantasy XIV ou Guild Wars 2.
Trois souris en une, selon le jeu
Comme sur la génération précédente, la Naga V3 Pro est livrée avec trois plaques latérales magnétiques. La première aligne 12 boutons pour les MMO, la deuxième en propose six pour les MOBA ou les battle royale, tandis que la troisième se contente de deux commandes pour les FPS ou un usage plus classique.
Cette modularité existait déjà sur la Naga V2 Pro, mais Razer ajoute cette fois deux boutons près du clic gauche et fait revenir une commande sous l’annulaire. Celle-ci peut être verrouillée pour éviter les mauvaises manipulations. Macros, raccourcis ou modificateurs peuvent ensuite être enregistrés dans cinq profils directement stockés dans la souris.
- Les trois coques interchangeables
- Le défilement de la molette personnalisable
- Les 150 heures d'autonomie
Une molette plus précise, un prix toujours élevé
La molette inclinable HyperScroll Gen-2 propose deux réglages tactiles, à 24 ou 48 crans, auxquels s'ajoutent un défilement libre et le mode Smart-Reel, qui bascule automatiquement entre défilement cranté et libre selon la vitesse de rotation.
Sous la coque, Razer installe son capteur optique Focus Pro 50K de troisième génération, capable d’atteindre 50 000 DPI. La marque annonce ses interrupteurs optiques de quatrième génération comme testés pour 100 millions de clics ainsi qu’une autonomie maximale de 155 heures en connexion HyperSpeed 2,4 GHz voire de 280 heures en Bluetooth.
Toujours réservée aux droitiers et plutôt imposante, la Naga V3 Pro est commercialisée à 199,99 euros. Le premier boss à affronter est clairement le passage en caisse.
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