Sous la coque, Razer installe son capteur optique Focus Pro 50K de troisième génération, capable d’atteindre 50 000 DPI. La marque annonce ses interrupteurs optiques de quatrième génération comme testés pour 100 millions de clics ainsi qu’une autonomie maximale de 155 heures en connexion HyperSpeed 2,4 GHz voire de 280 heures en Bluetooth.

Toujours réservée aux droitiers et plutôt imposante, la Naga V3 Pro est commercialisée à 199,99 euros. Le premier boss à affronter est clairement le passage en caisse.