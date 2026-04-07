Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de nouvelles de SteelSeries. Le fabricant lance enfin une nouvelle souris. Réactivité à toute épreuve, autonomie XXL, et poids-plume, la nouvelle Aerox 3 se montre incisive.
SteelSeries profite de son 25ème anniversaire pour renouveler sa gamme de souris gamer ultralégères. Le fabricant américain lance la Aerox 3 Wireless Gen 2, une souris gaming sans fil qui mise sur un polling-rate de 4000 Hz et un temps de réponse au clic annoncé à 1,2 ms.
Une deuxième génération axée sur la réactivité
La première série Aerox, apparue en 2020, avait posé les bases d'une gamme de souris gaming légères destinées aux joueurs compétitifs. Avec cette Gen 2, SteelSeries pousse le curseur sur la réactivité.
Le polling-rate passe à 4000 Hz, ce que la marque appelle "4K Fast", contre 1000 Hz sur les modèles plus classiques du marché. Le capteur optique TrueMove 26K, développé en interne, promet un suivi 1:1, c'est-à-dire une correspondance fidèle entre le mouvement de la main et celui du curseur à l'écran.
Un châssis léger mais pensé pour durer
Côté conception, la Aerox 3 Wireless Gen 2 affiche un poids de 68 grammes. SteelSeries conserve sa technologie AquaBarrier, qui vise à protéger les composants internes contre la poussière, la transpiration et les projections de liquide. Les switches mécaniques sont annoncés pour une durée de vie de 80 millions de clics.
L'autonomie est un autre argument mis en avant par le constructeur : jusqu'à 200 heures d'utilisation sur une seule charge, selon les données du fabricant. La souris intègre également un éclairage RGB personnalisable et se configure via le logiciel maison SteelSeries GG, qui propose des réglages de performance avancés.
Trois coloris sont proposés au lancement : Shadow (noir), Ghost (blanc) et Magenta.
Des tapis de souris QcK Heavy assortis
Pour accompagner cette nouvelle gamme, SteelSeries met à jour sa série de tapis de souris QcK Heavy avec de nouveaux coloris. En plus du noir habituel, les tapis sont désormais disponibles en blanc et en magenta, afin de s'accorder avec les souris Aerox 3 Gen 2 et les casques Arctis Nova 7 Gen 2.
Le QcK Heavy conserve ses caractéristiques connues : une base en caoutchouc épaisse pour la stabilité et une surface en tissu micro-tissé. SteelSeries précise que le tapis a été testé et validé par PixArt Imaging, le fabricant de capteurs optiques qui équipe une grande partie des souris gaming du marché.
Prix et disponibilité
L'Aerox 3 Wireless Gen 2 est commercialisée à 109,99 euros dans les trois coloris. Les tapis QcK Heavy sont proposés à 39,99 euros en format L et 49,99 euros en format XXL. L'ensemble est disponible dès maintenant sur le site de SteelSeries et chez les revendeurs partenaires.