Apple Upgrade, lancé d'abord aux États-Unis, fonctionne sous forme de location et remplace l'ancien iPhone Upgrade Program. En interne, cette option de préchargement était présentée comme un service haut de gamme, réservé aux abonnés renouvelant leur iPhone à partir de la deuxième année. Le nouvel appareil aurait été livré prêt à l'emploi, sans que l'utilisateur n'ait à configurer, ni à transférer des données. Apple s'en serait déjà chargé en amont.

Évidemment, ce service aurait supposé qu'Apple accède aux données de l'utilisateur (photos, messages, informations de santé, éléments financiers) avant même que celui-ci ne prenne possession de son nouvel appareil. Difficile, dans ce cas, de tenir un discours sur la protection des données personnelles. Même si Apple automatise un tel dispositif, la question ne porte pas tant sur un usage détourné des données par un employé, mais sur l'image que cela peut renvoyer aux utilisateurs. Souvenez-vous de la campagne promotionnelle : "Ce qu'il se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone".