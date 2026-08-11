Un projet interne d'Apple visait à simplifier le renouvellement de certains iPhones en supprimant toute étape de configuration pour l'abonné. Il n'a jamais été déployé, la marque ayant estimé que l'opération posait un problème d'image sur la protection des données.
D'après un rapport de Bloomberg , Apple a étudié une fonction destinée aux abonnés d'Apple Upgrade renouvelant leur appareil à partir de la deuxième année du programme. Le projet consistait à livrer un iPhone déjà configuré avec les données de l'ancien terminal, sans étape de restauration pour l'utilisateur, mais il n'a finalement pas été approuvé.
Un service premium qui supposait qu'Apple manipule vos données avant vous
Apple Upgrade, lancé d'abord aux États-Unis, fonctionne sous forme de location et remplace l'ancien iPhone Upgrade Program. En interne, cette option de préchargement était présentée comme un service haut de gamme, réservé aux abonnés renouvelant leur iPhone à partir de la deuxième année. Le nouvel appareil aurait été livré prêt à l'emploi, sans que l'utilisateur n'ait à configurer, ni à transférer des données. Apple s'en serait déjà chargé en amont.
Évidemment, ce service aurait supposé qu'Apple accède aux données de l'utilisateur (photos, messages, informations de santé, éléments financiers) avant même que celui-ci ne prenne possession de son nouvel appareil. Difficile, dans ce cas, de tenir un discours sur la protection des données personnelles. Même si Apple automatise un tel dispositif, la question ne porte pas tant sur un usage détourné des données par un employé, mais sur l'image que cela peut renvoyer aux utilisateurs. Souvenez-vous de la campagne promotionnelle : "Ce qu'il se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone".
Par ailleurs, avec la protection avancée des données activée sur iCloud, seuls les appareils reconnus par le compte détiennent les clés nécessaires pour les déchiffrer. L'entreprise elle-même ne peut alors plus lire ces données. Pour un compte avec cette option activée, il est donc impossible de préremplir un iPhone en usine.
Le service n'aurait été disponible que pour les comptes restés en protection standard, pour lesquels Apple conserve les clés de chiffrement. Autrement dit, cela aurait pénalisé les utilisateurs cherchant à sécuriser davantage leurs données. Un peu délicat à présenter comme service premium…
Apple conserve donc pour l'instant ses outils existants de transfert, dont Quick Start (deux iPhones proches communiquant en Wi-Fi) ou la restauration classique depuis iCloud.
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