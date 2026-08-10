LG lance sa nouvelle enceinte xboom, en partenariat avec will.i.am, célèbre chanteur américain. Cette nouvelle enceinte qui va animer vos soirées, est tout simplement la plus puissante de toute la gamme. De quoi en avoir plein les oreilles pour danser.
LG a annoncé le lancement mondial de sa nouvelle enceinte, la xboom Blast. Cette enceinte Bluetooth portable premium est conçue pour une utilisation en extérieur. Que ça soit pour l’utiliser à la plage, au camping, au bord de la piscine ou en plein air, rien ne lui fait peur.
Autonomie et résistance comme arguments centraux
L’enceinte embarque une batterie de 99 Wh (watt-heure) remplaçable et intègre une technologie baptisée Play Time Enhance, qui permettrait d’atteindre jusqu’à 36 heures de lecture audio sur une seule charge.
LG met également en avant la robustesse de l’appareil. La xboom Blast bénéficie d’une certification IP68, autrement dit, une protection contre la poussière et l’eau. L’enceinte a été soumise à sept tests de durabilité aux normes militaires.
Jusqu’à 220 watts de puissance
Sur le plan audio, LG annonce une puissance de sortie allant jusqu’à 220 watts lorsque l’enceinte est branchée sur secteur, et jusqu'à 210 watts sur batterie. Le système acoustique repose sur deux woofers néodyme de 5,25 pouces et deux tweeters de 20 millimètres, ces derniers étant fournis par la marque audio danoise Peerless. L'enceinte se connecte à un appareil en Bluetooth, mais également en USB-C.
Le son a par ailleurs été élaboré selon ce que LG appelle le « xboom Signature Sound », dont la signature sonore a été définie en collaboration avec l’artiste will.i.am, une opération déjà réalisée dans le passé.
Des fonctions d’adaptation automatique du son
Le xboom Blast intègre plusieurs technologies destinées à ajuster le rendu sonore selon les conditions d’écoute. L’IA Sound analyse le contenu audio en temps réel et modifie automatiquement les réglages de lecture. La fonction Space Calibration Pro adapte quant à elle la diffusion sonore en fonction de l’environnement immédiat.
Une option Sound Field Enhance élargit la scène sonore perçue, tandis que l’AI Lighting synchronise les effets lumineux, nommés Dual Ring Lighting, avec les genres musicaux, les ambiances et les listes de lecture. Enfin, la technologie Auracast permet de relier plusieurs enceintes compatibles sans fil, pour couvrir des espaces plus étendus.
Prix et disponibilité
La xboom Blast commence à être commercialisée dans certaines régions du monde dès le mois d’août. LG prévoit d’étendre progressivement la disponibilité à d’autres pays dans le courant de l’année, sans préciser davantage le calendrier ni les tarifs.
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