Le Guinness World Records a validé une nouvelle performance pour le Nissan Qashqai e-Power. Entre Bogotá et la côte caraïbe colombienne, ce SUV hybride a parcouru 1 980 kilomètres avec un plein unique de 55 litres, sans la moindre recharge.
En trois jours, le Qashqai a roulé de Bogotá jusqu’à la côte caraïbe sans un seul passage à la pompe, soit un itinéraire de 1 980 kilomètres avec un seul plein de 55 litres. À la différence d’un hybride classique, doté de deux moteurs pour la propulsion, ce modèle confie l’intégralité de la traction à l’électrique, tandis que le bloc essence, un trois cylindres relié à un générateur, recharge seulement la batterie en roulant. Grâce aux longues descentes du parcours, propices à la récupération d’énergie au freinage, le Qashqai e-POWER n’a consommé que 2,78 litres aux 100 kilomètres.
De Bogotá aux Caraïbes, 1 980 kilomètres sans un plein
Perchée à 2 640 mètres d’altitude, Bogotá domine largement la côte caraïbe, plus basse de plusieurs centaines de kilomètres. Sur cette pente descendante, le système e-Power a profité des phases de freinage régénératif. C’est aussi cette architecture qui a permis au véhicule de ne consommer que 4.5 litres aux 100 en Tasmanie en juin dernier pour 1 209,2 kilomètres parcourus. Avec 2,78 litres aux 100 kilomètres relevés en Colombie, on a un écart de plus de 30 %. Tant et si bien qu’un adjudicateur du Guinness World Records a authentifié et validé le résultat sur place le 29 juillet, à Paipa, dans le département de Boyacá.
Récemment mis en vente sur le marché colombien, le Qashqai e-Power existe en deux finitions, Advance Plus et Exclusive, facturées environ 36 800 et 41 500 euros. En Europe, l’autonomie WLTP de ce modèle est de 1 200 kilomètres environ pour un plein de 55 litres. Mais on est loin des 1 980 kilomètres parcourus en Colombie.
Le bloc essence du Qashqai ne sert qu’à produire de l’électricité
Sur l’essieu avant du Qashqai e-Power, les roues sont entraînées par un moteur électrique unique, 151 kW ou 205 chevaux, 330 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h abattu en 7,6 secondes. Le bloc essence, un trois cylindres 1,5 litre turbo, n’entraîne aucune roue et recharge, via un générateur, une batterie de 2,1 kWh, sans transmission ni prise externe.
En intégrant dans un même boîtier le moteur électrique, le générateur, l’onduleur, le réducteur et le multiplicateur, Nissan a réduit le poids de l’ensemble sur cette troisième génération du système, tout en réduisant le bruit intérieur de 5,6 décibels et en portant les intervalles d’entretien de 15 000 à 20 000 kilomètres.
Précédemment, Au Royaume-Uni, puis en Australie, Nissan avait testé son système e-Power sur de longues distances. Selon Richard Candler, responsable de la stratégie produit chez Nissan, ce nouveau record confirme les capacités de la dernière génération du système. Mais on comprend que cela n’est qu’un record pour tester les capacités du véhicule, et qu’au quotidien, une telle performance est difficile à obtenir. En Colombie, les conditions ont été optimisées pour la démonstration et sur un tracé favorable à la récupération d'’’énergie.
Nissan prévoit d’introduire cette technologie e-Power aux États-Unis et au Canada avant la fin de l’année, à bord du nouveau Rogue hybride 2027.
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