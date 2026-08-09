Sur l’essieu avant du Qashqai e-Power, les roues sont entraînées par un moteur électrique unique, 151 kW ou 205 chevaux, 330 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h abattu en 7,6 secondes. Le bloc essence, un trois cylindres 1,5 litre turbo, n’entraîne aucune roue et recharge, via un générateur, une batterie de 2,1 kWh, sans transmission ni prise externe.

En intégrant dans un même boîtier le moteur électrique, le générateur, l’onduleur, le réducteur et le multiplicateur, Nissan a réduit le poids de l’ensemble sur cette troisième génération du système, tout en réduisant le bruit intérieur de 5,6 décibels et en portant les intervalles d’entretien de 15 000 à 20 000 kilomètres.

Précédemment, Au Royaume-Uni, puis en Australie, Nissan avait testé son système e-Power sur de longues distances. Selon Richard Candler, responsable de la stratégie produit chez Nissan, ce nouveau record confirme les capacités de la dernière génération du système. Mais on comprend que cela n’est qu’un record pour tester les capacités du véhicule, et qu’au quotidien, une telle performance est difficile à obtenir. En Colombie, les conditions ont été optimisées pour la démonstration et sur un tracé favorable à la récupération d'’’énergie.

Nissan prévoit d’introduire cette technologie e-Power aux États-Unis et au Canada avant la fin de l’année, à bord du nouveau Rogue hybride 2027.