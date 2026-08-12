En d'autres termes, c'est toute la brique Gemini Intelligence qui s'invite à votre poignet… si vous habitez ailleurs qu'en Europe. Eh oui, il est possible que certaines des fonctionnalités présentées aujourd'hui finissent par arriver chez nous mais, au lancement, il faudra se contenter d'un suivi de santé "traditionnel", dira-t-on. La fonction Health Guardian, qui analyse en temps réel vos données de santé pour vous donner des infos contextuelles, n'a pas encore reçu la validation de Bruxelles pour un lancement sous nos latitudes. On pourra toujours se consoler avec la possibilité de générer des nouvelles watchfaces par IA.