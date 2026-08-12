Il ne faisait aucun doute que Google annoncerait aujourd'hui une nouvelle montre connectée pour tenir compagnie à ses Pixel 11 fraîchement sortis du four. En revanche, la petite surprise du chef prend la forme d'une balise connectée attendue de longue date, baptisée Pixel Tag.
Entre une smartwatch dopée aux fonctionnalités de santé avancée et un tracker intelligent, Google renforce son écosystème de produits cet été. Nous n'en parlerons pas davantage ici, mais la firme lance aussi une nouvelle édition de ses écouteurs Pixel Buds Pro 2 en coloris olive afin d'épouser le code couleur de ses nouveaux smartphones.
Google Pixel Watch 5 : la meilleure montre pour la course à pied ?
Malgré un design passe-partout, c'est bien du côté des features sportives que Google choisit de passer la seconde avec cette cinquième génération de montres intelligentes. La Pixel Watch 5 est présentée comme deux fois plus précise dans la cartographie de vos footings, et tout particulièrement lors de courses urbaines (où ses concurrentes ont tendance à produire des tracés au mieux aléatoires, au pire carrément baroques).
Côté design, rien n'a changé. La Pixel Watch 5 se décline toujours en version 41 mm ou 45 mm, et affiche un bel écran always on circulaire pouvant atteindre jusqu'à 3000 nits.
Non, la nouveauté la plus notable concerne les performances. La Watch 5 se fait offrir la puce Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, qui se distingue de celle de l'an dernier par une quantité de RAM revue à la hausse. On est ici sur 3 Go contre 2 Go l'an passé. La fréquence du CPU et du GPU a aussi été revue à la hausse afin d'offrir une expérience plus fluide et, naturellement, des interactions avec Gemini plus instantanées.
Eh oui, sur le papier, votre Pixel Watch 5 agira comme une extension de votre smartphone grâce à l'IA qui pourra vous faire des suggestions proactives, en allant fouiner dans votre Agenda, votre carnet d'adresses et votre Wallet afin de proposer des infos pertinentes aux moments opportuns.
En d'autres termes, c'est toute la brique Gemini Intelligence qui s'invite à votre poignet… si vous habitez ailleurs qu'en Europe. Eh oui, il est possible que certaines des fonctionnalités présentées aujourd'hui finissent par arriver chez nous mais, au lancement, il faudra se contenter d'un suivi de santé "traditionnel", dira-t-on. La fonction Health Guardian, qui analyse en temps réel vos données de santé pour vous donner des infos contextuelles, n'a pas encore reçu la validation de Bruxelles pour un lancement sous nos latitudes. On pourra toujours se consoler avec la possibilité de générer des nouvelles watchfaces par IA.
Du reste, les nouvelles Google Pixel Watch 5 41 et 45 mm embarquent une batterie de capacité à peine rehaussée, qui pourrait toutefois offrir une autonomie relevée, si le processeur profite d'une meilleure optimisation que l'an dernier.
Google se lance enfin dans les trackers connectés
Il en aura fallu du temps, mais Google sent enfin le marché mature (pour ne pas dire saturé) pour l'investir comme il se doit. Reposant sur l'impressionnant maillage du réseau Find Hub, cette petite balise de forme allongée (28 x 46,1 x 5,4 mm pour 11,8 g) s'accroche bêtement à un trousseau de clés ou se glisse dans un sac pour assurer une localisation permanente depuis l'application idoine.
La réponse de Google à l'AirTag d'Apple, ou au Smart Tag de Samsung, qui ont depuis belle lurette été copiés par d'innombrables marques tierces, qui assurent par ailleurs une pleine compatibilité aussi bien sur iOS que sur Android.
Le Google Pixel Tag est disponible dans un coloris unique, "Light Fog", est certifié IP67, compatible Ultra Wide-Band, et dispose d'une autonomie d'un an grâce à sa pile CR2032.
Google Pixel Watch 5, Pixel Tag : Prix et disponibilité
Lancés simultanément avec les nouveaux Pixel 11, les Pixel Watch 5 et Pixel Tag arriveront dans les prochains jours. Voici les détails des prix en France.
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