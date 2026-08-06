Korean Air et l'Américain Archer Aviation adaptent l'eVTOL Midnight, taxi volant électrique, pour des missions militaires. L'appareil transportera des troupes, des blessés et du matériel pour l'armée sud-coréenne. Grâce à cet accord, les deux entreprises veulent aussi accélérer la certification d'un futur service commercial de mobilité aérienne prévu pour 2028.
Korean Air et Archer Aviation ont officialisé leur coopération sur la version militaire du Midnight, l’aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical de la firme californienne. Les rôles sont bien répartis. Korean Air dirige la conversion et l’intégration des systèmes, tandis qu’Archer Aviation fournit son savoir-faire technique ainsi que son expérience de certification, acquise auprès de l’administration fédérale de l’aviation américaine. Par le passé, l'ARMée de l’air américaine a évalué le Midnight. Dès lors, la rumeur court sur un programme équivalent outre-Atlantique. Sur un territoire montagneux et parsemé d’îles, la Corée du Sud recherche une capacité de transport rapide pour ses troupes, ses blessés et son matériel.
Korean Air adapte un appareil qui a fait ses preuves outre-Atlantique
Le futur appareil militaire peut embarquer jusqu’à quatre passagers et parcourir environ 160 kilomètres sur une seule charge, avec une vitesse de pointe proche de 240 kilomètres à l’heure. Le Midnight entre dans une catégorie adaptée aux missions courtes, comme le transport de troupes ou l’évacuation médicale. Mais il peut également servir à des opérations de recherche et de sauvetage, tout comme la livraison de matériel et certaines missions spéciales. Pour ce faire, Korean Air prend en charge les modifications nécessaires aux opérations militaires et Archer Aviation accompagne le processus de certification en matière de navigabilité. L’Agence sud-coréenne des programmes d’acquisition de défense examine par ailleurs la possibilité d’intégrer ce projet à son programme pilote accéléré, de manière à réduire les délais de test de l’utilité militaire de l'’appareil.
C'’est une autre histoire pour l’eVTOL civil en Europe. Volocopter avait fait installer un vertiport près de la gare d’Austerlitz avant les Jeux olympiques de Paris, puis a déposé le bilan faute d’homologation de sécurité obtenue à temps. Avec un cadre militaire, la Corée se protège d’un tel destin. Archer a déjà réuni des données de certification équivalentes auprès de l’administration fédérale de l’aviation américaine.
Toutefois, selon des responsables du secteur de la défense, ce partenariat n’est qu’un banc d’essai pour les ambitions militaires coréennes en matière de mobilité aérienne avancée. S’il aboutit, la Corée pourrait acquérir un savoir-faire de certification et une localisation progressive de la production. Il consoliderait aussi une base industrielle nationale et la position de la Corée du Sud dans les exportations de défense.
Séoul relie ce contrat militaire à ses ambitions commerciales
Selon un responsable de Korean Air, ce partenariat est l’occasion inédite pour la Corée du Sud de s’imposer dans l’aviation militaire de demain. Il ajoute vouloir bâtir un nouveau modèle d’exportation de défense à partir de cette coopération avec Archer. Le ministère sud-coréen des Transports a fait savoir aux autres agences qu’il voyait un intérêt dans les données de certification issues du projet Midnight. Ces données pourraient aussi servir l’objectif fixé par Séoul, un service commercial de mobilité aérienne urbaine d’ici à 2028. Korean Air et Archer discutent par ailleurs d’un modèle d'exportation à plus long terme, susceptible de nourrir un partenariat de défense élargi entre la Corée du Sud et les États-Unis.
En Chine, le constructeur AeroHT a obtenu dès 2023 une autorisation de vol pour son eVTOL X2. Elle suscite les convoitises de plusieurs rivaux asiatiques. L'ARMée sud-coréenne accélère donc un projet capable de nourrir aussi bien ses ambitions défensives que civiles.
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