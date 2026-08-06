Le futur appareil militaire peut embarquer jusqu’à quatre passagers et parcourir environ 160 kilomètres sur une seule charge, avec une vitesse de pointe proche de 240 kilomètres à l’heure. Le Midnight entre dans une catégorie adaptée aux missions courtes, comme le transport de troupes ou l’évacuation médicale. Mais il peut également servir à des opérations de recherche et de sauvetage, tout comme la livraison de matériel et certaines missions spéciales. Pour ce faire, Korean Air prend en charge les modifications nécessaires aux opérations militaires et Archer Aviation accompagne le processus de certification en matière de navigabilité. L’Agence sud-coréenne des programmes d’acquisition de défense examine par ailleurs la possibilité d’intégrer ce projet à son programme pilote accéléré, de manière à réduire les délais de test de l’utilité militaire de l'’appareil.

C'’est une autre histoire pour l’eVTOL civil en Europe. Volocopter avait fait installer un vertiport près de la gare d’Austerlitz avant les Jeux olympiques de Paris, puis a déposé le bilan faute d’homologation de sécurité obtenue à temps. Avec un cadre militaire, la Corée se protège d’un tel destin. Archer a déjà réuni des données de certification équivalentes auprès de l’administration fédérale de l’aviation américaine.

Toutefois, selon des responsables du secteur de la défense, ce partenariat n’est qu’un banc d’essai pour les ambitions militaires coréennes en matière de mobilité aérienne avancée. S’il aboutit, la Corée pourrait acquérir un savoir-faire de certification et une localisation progressive de la production. Il consoliderait aussi une base industrielle nationale et la position de la Corée du Sud dans les exportations de défense.