« Formatez votre SD avec le système de fichiers Linux ext4. Assurez-vous que le nom de la SD ne contient aucun espace ou autre caractère spécial. Copiez les fichiers du jeu sur la SD, il est recommandé de stocker les fichiers du jeu dans un emplacement standard tel qu'un dossier nommé « contenu » pour une organisation facile. Copiez le fichier d'exécution souhaité au niveau supérieur de la SD. À l'aide de ce document de référence, créez un fichier Kazeta info (.kzi) au niveau supérieur de la SD ».

En réalité, une fois qu'on a pris le coup, la procédure n'est pas complexe, mais le fait est que certains jeux Windows sont plus compliqués que d'autres et que nous sommes ici assez loin de l'idée de base de Kazeta. Heureusement, la SD préparée, la promesse est effectivement tenue.

En effet, on se retrouve alors avec une « cartouche » que l'on insère dans le lecteur SD du PC sous Kazeta et qui permet de lancer le jeu sans avoir rien d'autre à faire. Seuls les jeux sans DRM de plateformes comme GOG ou itch.io sont compatibles avec le système, mais c'est ensuite la garantie de ne plus avoir de souci : pas de DRM donc, de publicité, de mise à jour, de compte à gérer, de sauvegarde dans le cloud, d'abonnement ou de collecte de données.

Soyons honnêtes, Kazeta est encore loin d'être parfait et se limite à des jeux relativement « simples ». N'espérez pas passer toute votre bibliothèque Steam sur cartes SD. Reste que le projet – nostalgique à souhait – est sympathique et pourrait parfaitement convenir à des parents qui voudraient contrôler l'espace de jeu de leurs enfants. Encore jeune, Kazeta a le temps de grandir et nous continuerons à le surveiller du coin de l'œil.