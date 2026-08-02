Disposer de cartouches pour ses jeux PC et profiter d'un lancement aussi simple que sur consoles ? Le pari un peu fou tenté par Kazeta.
Derrière la conception du système d'exploitation Kazeta, la promesse de jouer sur PC encore plus simplement qu'on peut le faire sur SteamOS. Pour cela, vous aurez besoin d'un PC bien sûr, mais aussi d'une (grosse) poignée de cartes SD prêtes à être effacées.
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Le retour du jeu phystique… sur PC
Il y a un peu plus d'un mois, Sony a fait souffler un vent de panique en annonçant l’arrêt de la production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028.
Une petite révolution dans le monde du jeu console alors que la possibilité d'avoir ses jeux sur un support physique va de soi depuis… toujours. La fin des disques PlayStation signe aussi la fin du jeu d'occasion tel que nous le connaissons et, conséquence supplémentaire, le renchérissement du jeu vidéo pour toute une population : impossible de vendre un ancien jeu pour financer l'achat d'un nouveau.
Un bouleversement que le jeu PC a connu il y a une vingtaine d'années de cela. Avec l'émergence de Steam, les jeux en « version boîte » ont rapidement perdu du terrain au point que les rayonnages vidéoludiques n'ont rapidement plus eu de partie PC ou alors minuscule. Pourtant, depuis quelques mois, un logiciel semble aller à contre-courant. Kazeta est un système d'exploitation qui se propose de faire revivre les supports physiques… sur nos PC.
En quelques mots, l'idée des promoteurs de Kazeta est de « faire revivre la simplicité du lointain passé du jeu vidéo ». Le système souhaite être la réponse parfaite pour « les enfants, les parents et les grands-parents qui veulent juste jouer », sans se faire des nœuds au cerveau.
Exigences matérielles minimalistes
Également développeur de ChimeraOS – un système qui vient plus ou moins concurrencer Bazzite ou SteamOS –, Alesh Slovak a développé Kazeta afin de proposer « un système d'exploitation de jeu sur cartouche pour PC ».
Le principe derrière cet OS est donc assez simple. On prend une carte SD, on copie un jeu dessus, on lui colle dessus une petite étiquette afin de rendre la chose plus esthétique et, le tour est joué, on dispose de notre propre « cartouche ». Il suffit alors de l'insérer dans le lecteur SD de votre PC sous Kazeta et d'allumer la machine pour se retrouver dans le jeu. Oui, vous l'avez compris, un peu comme sur les consoles des années 90.
Alesh Slovak a voulu que la chose soit aussi simple que possible, on ne dispose donc même pas d'une interface comme sur les consoles actuelles. Aucun menu, rien à choisir, le jeu se lance directement et, en quelques secondes, on se retrouve prêt à jouer. Difficile de faire plus simple.
Concrètement, Kazeta est un système d'exploitation Linux. En l'occurrence, Alesh Slovak s'est basé sur Arch Linux, la même distribution qu'utilise Valve pour son SteamOS. Le logiciel Kazeta – gratuit et open source – se télécharge depuis le site officiel et à installer sur votre PC. Attention, il faut savoir qu'il n'est pour l'heure pas possible de créer de dual-boot Kazeta/Windows pour le moment : il faudra donc télécharger l'ISO et l'installer « solo ».
Notez également qu'il faut un PC suffisamment puissant pour que Kazeta puisse fonctionner, mais les spécifications avancées par son créateur ont de quoi faire sourire : plateforme x86 64-bit, au moins 4 Go de mémoire vive, un GPU AMD RX 400 ou NVIDIA GTX 1600… Ah oui, et un lecteur SD.
Pas toujours simple de créer ses « cartouches »
À partir de là, il faut penser aux jeux. Pour ce faire, vous devrez disposer d'une carte SD par jeu que vous souhaitez mettre « au format » Kazeta. Et c'est là que les choses se corsent un peu.
Le format .cart a été imaginé par Alesh Slovak pour simplifier la procédure, mais un seul jeu est pour le moment disponible à ce format, Celeste. Pour tous les autres titres, l'auteur de Kazeta explique travailler à la conception d'un outil pour que l'installation vers le média SD se fasse en quelques clics… sauf que ledit outil n'est toujours pas disponible. Il faut donc suivre la procédure donnée par Alesh Slovak sur son Github.
« Formatez votre SD avec le système de fichiers Linux ext4. Assurez-vous que le nom de la SD ne contient aucun espace ou autre caractère spécial. Copiez les fichiers du jeu sur la SD, il est recommandé de stocker les fichiers du jeu dans un emplacement standard tel qu'un dossier nommé « contenu » pour une organisation facile. Copiez le fichier d'exécution souhaité au niveau supérieur de la SD. À l'aide de ce document de référence, créez un fichier Kazeta info (.kzi) au niveau supérieur de la SD ».
En réalité, une fois qu'on a pris le coup, la procédure n'est pas complexe, mais le fait est que certains jeux Windows sont plus compliqués que d'autres et que nous sommes ici assez loin de l'idée de base de Kazeta. Heureusement, la SD préparée, la promesse est effectivement tenue.
En effet, on se retrouve alors avec une « cartouche » que l'on insère dans le lecteur SD du PC sous Kazeta et qui permet de lancer le jeu sans avoir rien d'autre à faire. Seuls les jeux sans DRM de plateformes comme GOG ou itch.io sont compatibles avec le système, mais c'est ensuite la garantie de ne plus avoir de souci : pas de DRM donc, de publicité, de mise à jour, de compte à gérer, de sauvegarde dans le cloud, d'abonnement ou de collecte de données.
Soyons honnêtes, Kazeta est encore loin d'être parfait et se limite à des jeux relativement « simples ». N'espérez pas passer toute votre bibliothèque Steam sur cartes SD. Reste que le projet – nostalgique à souhait – est sympathique et pourrait parfaitement convenir à des parents qui voudraient contrôler l'espace de jeu de leurs enfants. Encore jeune, Kazeta a le temps de grandir et nous continuerons à le surveiller du coin de l'œil.