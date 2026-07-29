Pour se distinguer des autres GeForce RTX 5080, l’Aorus Infinity Wood White de Gigabyte compte sur sa couleur… Mais pas seulement.
Pour sa nouvelle GeForce RTX 5080 Infinity Wood White de la gamme Aorus, Gigabyte a conçu l’un des PCB les plus étonnants qu’il nous ait été donné de voir sur une carte graphique.
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Un dissipateur particulièrement costaud
Les GeForce RTX 5080 et RTX 5090 Founders Edition de NVIDIA ont pu surprendre au moment de leur sortie : la marque avait effectivement opté pour un PCB en trois parties distinctes.
La partie principale de ce PCB – pratiquement carrée – est de loin la plus dense : elle regroupe le GPU et les puces de mémoire vidéo en GDDR7. La seconde partie du PCB se chargeait de tout ce qui est connecteurs vidéo. Enfin, le troisième et dernier élément se focalise sur la connexion PCI Express. Ces deux PCB « secondaires » sont reliés au PCB principal par un système de câbles plats à base de fibre de verre.
Aujourd’hui cependant, nous ne sommes pas là pour parler de cartes certes originales dans leur conception, mais lancées il y a déjà plusieurs mois. Non, ce qui nous préoccupe maintenant, c’est donc la Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood White, une nouvelle carte signée Gigabyte. Un modèle disponible depuis peu et dont les performances sont tout ce qu’il y a de plus classique pour une GeForce RTX 5080.
Mais, au-delà de la puissance de cette carte graphique, c'est le design de ce modèle Gigabyte qui interpelle. Sur Chiphell, la carte a été désossée afin que l’on puisse la découvrir dans toute sa splendeur.
Un PCB découpé et renforcé
Plusieurs photos ont été publiées sur Chiphell et relayées par nos confrères de VideoCardz notamment. Le PCB mis au point par les ingénieurs de Gigabyte adopte donc une forme atypique liée à son système de refroidissement.
Premier point, une partie du PCB est arrondie comme pour épouser à la perfection la forme du refroidisseur et du cadre mis en place par Gigabyte. Le plus surprenant se trouve cependant ailleurs : dans les nombreuses découpes destinées à laisser passer le flux d’air généré par le ventilateur. C’est comme si les concepteurs avaient aménagé des trous pour le souffle autant que pour assurer la robustesse du PCB.
En effet, nous pouvons voir comme des renforts qui donnent à l’ensemble du PCB un petit côté grille. De fait, l’Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood White ne reprend pas la conception de la carte NVIDIA. Gigabyte a également revu l’alimentation. Le rail MSVDD s’étend désormais sur le côté droit du GPU, tandis que sur la Founders Edition, les connecteurs MSVDD sont à gauche. La carte utilise un port 16 broches encastré, de type station de travail.
Pour le reste, pas de miracle. Nous l’avons dit, les performances sont similaires à ce que peuvent produire les RTX 5080 et tout porte à croire que le prix sera une nouvelle fois très élevé.