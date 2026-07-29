Les GeForce RTX 5080 et RTX 5090 Founders Edition de NVIDIA ont pu surprendre au moment de leur sortie : la marque avait effectivement opté pour un PCB en trois parties distinctes.

La partie principale de ce PCB – pratiquement carrée – est de loin la plus dense : elle regroupe le GPU et les puces de mémoire vidéo en GDDR7. La seconde partie du PCB se chargeait de tout ce qui est connecteurs vidéo. Enfin, le troisième et dernier élément se focalise sur la connexion PCI Express. Ces deux PCB « secondaires » sont reliés au PCB principal par un système de câbles plats à base de fibre de verre.