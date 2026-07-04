GIGABYTE frappe fort avec sa gamme AORUS Infinity : des RTX 5080 et 5070 Ti boostées, une carte mère à 64 phases d'alimentation et un socket AM5 à 90°. Le tout avec un insert en noyer pour les amateurs de setups hors normes.
Il y a les lancements ordinaires… et puis il y a ceux qui vont laisser une empreinte. Avec sa nouvelle gamme AORUS Infinity, GIGABYTE affiche clairement ses ambitions : réunir sous une même identité des cartes graphiques et des cartes mères capables de séduire autant les joueurs exigeants que les amateurs de belles config'.
Pour y parvenir, le fabricant a poussé le curseur au maximum. De la conception thermique à l’alimentation, en passant par les cadences et l’aspect esthétique. Chaque composant semble avoir été sculpté pour dépasser sa simple fonction et devenir une pièce à part entière.
Trois cartes graphiques, un même ADN
La gamme INFINITY s’articule autour de trois modèles :
Ces trois références reposent sur l’architecture NVIDIA Blackwell et embarquent 16 Go de mémoire GDDR7 associés à un bus mémoire 256 bits. On retrouve également des technologies désormais incontournables de la génération RTX 50 : interface PCI-Express 5.0, DLSS 4 et Multi Frame Generation.
Mais ce qui distingue réellement ces modèles du reste du marché, c’est leur niveau de préparation dès la sortie de boîte.
Repousser les limites de l’overclocking
Les RTX 5080 Infinity et RTX 5080 Infinity Wood atteignent une fréquence de 2 805 MHz contre 2 617 MHz sur le modèle de référence. Quant à la RTX 5070 Ti Infinity, elle grimpe jusqu’à 2 670 MHz, soit un gain de 218 MHz par rapport au modèle de base.
Et pour apporter un maximum de sérénité aux utilisateurs qui investissent sur le long terme, Gigabyte accompagne ces modèles d’une garantie étendue de 4 ans.
Windforce Hyperburst : le refroidissement réinventé
Des fréquences plus élevées impliquent une gestion thermique à la hauteur. GIGABYTE reprend l'architecture Double Flow Through des Founders Edition et lui fait passer un cap avec son système Windforce Hyperburst, introduit sur la RTX 5090 Infinity.
Le flux d'air a été repensé pour traverser la carte de bout en bout, sans zone d'obstruction. Le système s’appuie sur deux ventilateurs Hawk, dont les pales ont été optimisées pour maximiser la pression statique et le débit, auxquels s’ajoute un ventilateur central doté de sa propre courbe de régulation. Ce dernier n’entre en action qu’en cas de charge soutenue, afin d’ajuster le refroidissement au plus près des besoins.
Les chiffres annoncés sont éloquents : +28 % de débit d'air par rapport à une carte ajourée classique, +58 % face à une carte standard non ajourée, et +53,6 % de pression générée par les ventilateurs Hawk. À cela s'ajoute le remplacement de la pâte thermique classique par une graisse composite métal, jusque-là réservée à l'overclocking extrême.
Le Noyer s’invite dans votre PC
La RTX 5080 Infinity Wood figure parmi les cartes graphiques les plus singulières. Habillée d’une finition blanc mat et beige, elle intègre un véritable insert en bois de noyer sur la tranche supérieure. Ce choix esthétique s’inscrit dans un ensemble cohérent avec les cartes mères X870E AERO X3D Wood et X870E AERO X3D Dark Wood.
Pour un rendu encore plus soigné, Gigabyte déporte sur ces trois modèles le connecteur à l’arrière de la carte dans un module-nacelle amovible. Un voyant LED vient confirmer la bonne connexion. Ainsi, dans un boîtier en verre, le câble d’alimentation disparaît totalement du champ de vision.
X870E et X870 : deux cartes mères extrêmes
La gamme INFINITY ne se limite pas aux GPU, elle s’étend désormais aux cartes mères, avec deux modèles présentés au Computex 2026 :
X870E : le vaisseau amiral
Cette carte mère bénéficie de caractéristiques pour le moins ambitieuses : une alimentation à 64 phases basée sur la technologie Quad OptiMOS, capable de délivrer jusqu’à 5 120 ampères au total, ce qui constitue un niveau inédit sur une carte mère grand public.
Le système de refroidissement a lui aussi été profondément repensé. Le dissipateur M.2, baptisé AI Gyroid, est réalisé par impression métallique 3D selon une structure gyroïde qui démultiplie les surfaces d’échange thermique. Gigabyte annonce ainsi 44 % de surface de refroidissement supplémentaire par rapport à un dissipateur classique. Une chambre à vapeur métal et une plaque arrière métallique à structure alvéolaire viennent compléter ce dispositif.
Enfin, GIGABYTE a fait le choix délibéré de ne proposer que deux emplacements mémoire : avec moins de slots, les pistes sont plus courtes et le signal plus propre, ce qui permet de viser des fréquences mémoire plus élevées et de pousser l’overclocking plus loin.
X870 : une carte mère radicale
La X870 AORUS INFINITY se distingue par son socket AM5 orienté à 90° et ses deux slots DDR5 positionnés au-dessus du processeur. Cette architecture atypique optimise le routage des signaux et permet d'atteindre des fréquences allant jusqu'à 11 400 MT/s. Avec une latence CL24 environ deux fois inférieure aux standards habituels, la carte revendique un gain de vitesse de 20 % et affiche la latence mémoire la plus basse jamais observée sur la plateforme AM5.
X3D Turbo Mode 2.0 : l'IA au service de l'overclocking
Ces deux cartes mères embarquent la technologie X3D Turbo Mode 2.0, désormais optimisée par l’intelligence artificielle… et clairement, ça change tout.
Sa particularité ? Miser sur une approche hybride, mêlant matériel et logiciel. Une puce dédiée surveille en permanence le fonctionnement de la plateforme, tandis qu’un modèle d’intelligence artificielle, entraîné à partir de données issues de processeurs X3D, ajuste les paramètres en temps réel selon la charge de travail.
L’un de ses principaux atouts est de fonctionner de façon indépendante, sans être lié au système d’exploitation. Grâce à cela, les optimisations sont appliquées rapidement, sans attendre que les différentes couches logicielles interviennent. Cette gestion intelligente pousse les performances vers le haut, avec des gains pouvant grimper jusqu’à 25 %.
Le X3D Turbo Mode 2.0 propose par ailleurs trois profils afin de s’adapter aux différents usages :
- Standard : pour un fonctionnement stable au quotidien ;
- Max Performance : pour les tâches gourmandes en multicœurs comme la création de contenus ;
- Extreme Gaming : pour les joueurs qui veulent la meilleure expérience possible.