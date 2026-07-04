La gamme INFINITY s’articule autour de trois modèles :

Ces trois références reposent sur l’architecture NVIDIA Blackwell et embarquent 16 Go de mémoire GDDR7 associés à un bus mémoire 256 bits. On retrouve également des technologies désormais incontournables de la génération RTX 50 : interface PCI-Express 5.0, DLSS 4 et Multi Frame Generation.

Mais ce qui distingue réellement ces modèles du reste du marché, c’est leur niveau de préparation dès la sortie de boîte.

Repousser les limites de l’overclocking

Les RTX 5080 Infinity et RTX 5080 Infinity Wood atteignent une fréquence de 2 805 MHz contre 2 617 MHz sur le modèle de référence. Quant à la RTX 5070 Ti Infinity, elle grimpe jusqu’à 2 670 MHz, soit un gain de 218 MHz par rapport au modèle de base.

Et pour apporter un maximum de sérénité aux utilisateurs qui investissent sur le long terme, Gigabyte accompagne ces modèles d’une garantie étendue de 4 ans.