L’évolution se remarque dès le premier regard : par rapport à la génération précédente, son épaisseur est réduite de 17 % pour atteindre un profil compris entre 19 et 24,5 mm. Un travail d’optimisation que l’on retrouve aussi au niveau du poids, désormais limité à 2,5 kg. Il gagne en polyvalence et devient plus facile à transporter.

Malgré cette silhouette affinée, Gigabyte n’a pas levé le pied sur les performances, bien au contraire. Il reçoit un processeur AMD Ryzen 9 (9955HX3D) associé à des cartes graphiques pouvant grimper jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 5090, avec un TDP assez dingue de 175 W. Autant dire qu’il ne fait pas de la figuration !

Refroidissement maîtrisé et autonomie optimisée

Évidemment, faire cohabiter une telle puissance dans un boîtier aussi mince imposait de repenser la gestion thermique. Gigabyte mise sur sa technologie Windforce Infinity EX, qui combine chambre à vapeur et ventilateurs Frost Fan 2.0 pour garder les températures sous contrôle.

Même approche sans compromis du côté de la batterie, le fabricant ayant intégré une cellule de 99 Wh. Qui plus est avec la charge rapide, 30 minutes suffisent pour récupérer 50 % d’autonomie.