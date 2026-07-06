Quarante ans d’existence, ça mérite plus qu’un simple anniversaire… ça se fête avec panache ! C’est visiblement le message qu’ont voulu faire passer les équipes de Gigabyte, bien décidées à transformer ce cap symbolique en véritable déclaration d’intention.
Cartes graphiques et processeurs de dernière génération, écran OLED ultra-fluide, châssis affinés, systèmes de refroidissement entièrement repensés et intégration de l’intelligence artificielle. Avec sa nouvelle gamme 2026, Gigabyte ne se contente pas d’actualiser ses PC portables, le fabricant revoit sa copie en profondeur et entend clairement marquer les esprits.
Gigabyte renouvelle sa gamme de laptops
Cette nouvelle génération s’articule autour de quatre familles :
- Aorus Master 16 ;
- Gigabyte Aero X16 ;
- Gigabyte Gaming A16 et A18 Pro ;
Si chaque modèle répond à un besoin spécifique, tous partagent en revanche une même philosophie : conjuguer performances et mobilité.
AORUS MASTER 16 : plus léger, plus fin et plus puissant !
L’AORUS MASTER 16, c’est clairement monsieur « Plus ». Plus de puissance, plus de maîtrise, mais aussi une plus grande finesse.
Le PC portable qui refuse de choisir
L’évolution se remarque dès le premier regard : par rapport à la génération précédente, son épaisseur est réduite de 17 % pour atteindre un profil compris entre 19 et 24,5 mm. Un travail d’optimisation que l’on retrouve aussi au niveau du poids, désormais limité à 2,5 kg. Il gagne en polyvalence et devient plus facile à transporter.
Malgré cette silhouette affinée, Gigabyte n’a pas levé le pied sur les performances, bien au contraire. Il reçoit un processeur AMD Ryzen 9 (9955HX3D) associé à des cartes graphiques pouvant grimper jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 5090, avec un TDP assez dingue de 175 W. Autant dire qu’il ne fait pas de la figuration !
Refroidissement maîtrisé et autonomie optimisée
Évidemment, faire cohabiter une telle puissance dans un boîtier aussi mince imposait de repenser la gestion thermique. Gigabyte mise sur sa technologie Windforce Infinity EX, qui combine chambre à vapeur et ventilateurs Frost Fan 2.0 pour garder les températures sous contrôle.
Même approche sans compromis du côté de la batterie, le fabricant ayant intégré une cellule de 99 Wh. Qui plus est avec la charge rapide, 30 minutes suffisent pour récupérer 50 % d’autonomie.
Cet écran OLED est un pur délice
Dalle OLED avec résolution 2.5K, rafraîchissement 240 Hz, temps de réponse de seulement 0,2 ms, couverture à 100 % de l’espace DCI-P3. Autant dire que ce n’est pas l’écran qui servira d’excuse si vous jouez comme un manche. On est clairement sur ce qui se fait de mieux en ce moment !
Gigabyte Aero X16 : une machine pour jouer partout
L’AERO X16, c’est la proposition de Gigabyte aux joueurs qui refusent de choisir entre puissance et liberté.
Avec seulement 16,7 mm d’épaisseur et 1,9 kg sur la balance, il se glisse partout et s’utilise sans contrainte aussi bien pour des tâches de bureautique que de la création ou, évidemment, pour faire tourner des jeux AAA. Il faut dire que sous son capot se trouvent des processeurs AMD Ryzen AI 400 ou 200, optimisés pour l’intelligence artificielle, et soutenus par des cartes de dernière génération allant jusqu’à une RTX 5070 V12G affichant un TDP de 85 W.
L’expérience visuelle n’est pas en reste, avec une dalle IPS de 16 pouces cadencée à 165 Hz, tandis que l’autonomie dépasse les 14 heures. Pour une machine capable de faire tourner des jeux exigeants, parvenir à un tel équilibre est assez rare.
Ce PC portable sera donc le choix parfait des joueurs en déplacement qui veulent emporter leur univers avec eux sans renoncer à la performance.
GIGABYTE GAMING A16 et A18 Pro : le jeu sans compromis
Vous savez exactement ce que vous voulez : une machine conçue pour le gaming, avec un look d’enfer, une config robuste et un écran confortable.
Les PC portables Gaming A16 et A18 Pro sont clairement ce qu’il vous faut ! L’un embarque une dalle de 16 pouces, l’autre pousse jusqu’à 18 pouces. De quoi être à l’aise et jouer sans se coller le nez sur l’écran. La dalle IPS assure le reste : 165 Hz, 3 ms de temps de réponse, une luminosité généreuse et des couleurs précises - que demander de plus !
Sous le capot, le Gaming A16 peut compter sur un Intel Core Ultra 9 185H, tandis que le A18 Pro embarque un Intel Core 7 240H. Des puces conçues pour encaisser sans broncher les jeux les plus gourmands.
Les utilisateurs les plus exigeants se tourneront vers le Gaming A18 Pro qui est capable d’embarquer jusqu’à une NVIDIA GeForce RTX 5080. Le Gaming A16 reste toutefois une option redoutable avec une RTX 5070.
GiMATE : l'assistant IA qui décuple les capacités de votre PC Gigabyte
Un ordinateur portable qui comprend quand vous lui parlez simplement, sans jargon technique, ça vous tente ?
Communiquez avec votre PC
GiMATE, la plateforme d'intelligence artificielle intégrée par Gigabyte à ses machines, permet de formuler ses besoins en langage naturel.
« Je dois économiser ma batterie » ou bien « j'ai une visioconférence dans cinq minutes », le système comprend les implications et ajuste les paramètres en fonction : gestion de l'énergie, refroidissement, calibrage audio, performances du GPU… tout est optimisé pour coller à vos besoins du moment.
Et par rapport aux assistants classiques, GiMATE fonctionne en local. Autrement dit, pas besoin de connexion internet pour profiter de ses fonctionnalités, et surtout, aucune donnée personnelle n'est envoyée vers le cloud.
GiMATE Creator et Coder
GiMATE ne se contente pas de faciliter le contrôle de sa machine, il dispose aussi de fonctionnalités dédiées à la création et au codage.
- GiMATE Creator permet de générer des images avec un accès aux modèles les plus performants du moment comme Stable Diffusion ou FLUX.1, le tout regroupé dans une interface intuitive.
- GiMATE Coder se présente comme le compagnon des développeurs : génération de code, débogage et analyse de projets… tout le nécessaire pour accélérer le flux de travail.
En donnant accès à un pilotage intelligent des fonctionnalités et à des outils de productivité au sein d'une interface ergonomique, Gigabyte permet d'exploiter tout le potentiel de ses nouvelles machines.