Windows 11 : Microsoft déploie son alternative à Apple Handoff pour WhatsApp

Resume reprend l'idée de Handoff d'Apple, qui permet de démarrer une tâche sur un appareil et de la poursuivre sur un autre via Bluetooth et iCloud. Sur Windows 11, l'icône dédiée se distingue des autres programmes par une fine séparation verticale et une flèche de lien externe au survol. Le problème ne vient pas de ce mécanisme, mais de l'application qu'il ouvre. WhatsApp pour Windows n'est pas un programme natif, il s'agit d'une web app encapsulée dans un conteneur Chromium. Le blog Windows Latest relève d'ailleurs une consommation de RAM proche de 1,2 Go une fois les conversations synchronisées, ainsi qu'une latence bien perceptible avant la confirmation d'envoi d'un message.

En novembre dernier, nous rapportions déjà que la refonte de WhatsApp pour Windows avait fait grimper sa consommation de mémoire vive au-delà du gigaoctet, au détriment des temps de démarrage et de la réactivité de l'application. La fonction de reprise elle-même n'était pas passée inaperçue. Elle a été déployée en juin lors d'un correctif Windows 11. Cette fonctionnalité, nommée "CrossDeviceResume", agaçait déjà certains de nos lecteurs, qui cherchaient à la désactiver.