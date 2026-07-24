Windows 11 : Microsoft déploie son alternative à Apple Handoff pour WhatsApp

Microsoft lance le déploiement à tous les PC Windows 11 de sa fonction Resume appliquée à WhatsApp. Celle-ci permet de reprendre sur ordinateur une conversation démarrée sur smartphone. Mais pour l'instant, les performances ne sont pas au rendez-vous.
Lorsqu'un message arrive sur le téléphone Android, une icône WhatsApp marquée d'un repère "téléphone" apparaît sur la barre des tâches de Windows 11, avec la mention "Reprendre depuis votre téléphone". Un clic relance l'application sur la bonne conversation, mais en pratique, il est encore plus simple de faire un aller-retour vers son smartphone…
Une page web habillée en application de bureau
Resume reprend l'idée de Handoff d'Apple, qui permet de démarrer une tâche sur un appareil et de la poursuivre sur un autre via Bluetooth et iCloud. Sur Windows 11, l'icône dédiée se distingue des autres programmes par une fine séparation verticale et une flèche de lien externe au survol. Le problème ne vient pas de ce mécanisme, mais de l'application qu'il ouvre. WhatsApp pour Windows n'est pas un programme natif, il s'agit d'une web app encapsulée dans un conteneur Chromium. Le blog Windows Latest relève d'ailleurs une consommation de RAM proche de 1,2 Go une fois les conversations synchronisées, ainsi qu'une latence bien perceptible avant la confirmation d'envoi d'un message.
En novembre dernier, nous rapportions déjà que la refonte de WhatsApp pour Windows avait fait grimper sa consommation de mémoire vive au-delà du gigaoctet, au détriment des temps de démarrage et de la réactivité de l'application. La fonction de reprise elle-même n'était pas passée inaperçue. Elle a été déployée en juin lors d'un correctif Windows 11. Cette fonctionnalité, nommée "CrossDeviceResume", agaçait déjà certains de nos lecteurs, qui cherchaient à la désactiver.
"Continue from Phone", "handoff", "Resume", Microsoft teste et rebaptise constamment cette fonction. Testée sur Spotify en février, l'implémentation s'avèrait plus convaincante : l'icône apparaît en quelques secondes et reprend la lecture sans délai perceptible.
Pour désactiver la reprise sur WhatsApp, il faut ouvrir les paramètres Windows 11, puis Applications et Resume, et couper l'interrupteur associé à WhatsApp dans la liste des programmes compatibles. Cela ne coupe pas les notifications, juste le raccourci. Après avoir poussé UWP puis délaissé cette technologie sans suite claire, l'éditeur de Windows a laissé Meta opter pour une version web plutôt que native. Microsoft a annoncé lors de sa conférence Build 2026 vouloir remettre en avant WinUI 3 auprès des développeurs, ce qui pourrait concerner de futures versions d'applications comme WhatsApp.