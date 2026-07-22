Un mois après avoir lancé le paiement en 24 fois sans frais en boutique, Free étend enfin cette offre à son site en ligne pour l'Apple Watch, comme l'opérateur en a fait l'annonce mercredi.
Le mois dernier, Free bousculait le marché de la montre connectée avec un financement à taux zéro pour l'Apple Watch, réservé aux clients acceptant de pousser la porte d'une boutique. Oui, ça se fait encore, mais ce mercredi 22 juillet, l'opérateur de Xavier Niel a enfin décidé d'activer cette formule sur son site internet, pour que tout le monde puisse en bénéficier. De quoi convaincre les indécis de craquer pour une montre à la pomme, cette fois sans quitter leur canapé ni débourser le moindre centime au moment de valider la commande. Cela mérite bien quelques explications.
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Free permet à ses abonnés de s'offrir une Apple Watch financée à taux zéro
Pour cette offre, Free s'appuie sur Younited, spécialiste du crédit en ligne, afin de proposer un taux d'intérêt nul sur l'achat d'une Apple Watch. Concrètement, la note se règle en 24 versements identiques, étalés sur deux ans, sans qu'un centime ne soit exigé à la commande ni qu'aucun frais ne vienne s'ajouter en cours de route.
Toute la gamme est concernée, du modèle SE 3 à l'Ultra 3, en passant par la Series 11, commercialisée par Free depuis décembre 2025 avec l'eSIM Watch incluse sans surcoût. Sur le SE 3 Cellular 40 mm, le ticket d'entrée tourne autour de 13 euros par mois, une somme bien plus digeste que le paiement en 4 fois jusqu'alors proposé.
Précisons que ce coup de pouce reste réservé aux détenteurs d'un forfait Série Free, Free 5G+ ou Free Max. Si vous avez un abonnement à 2 euros, vous restez hélas écarté(e) du dispositif. Bon point à signaler aussi, rien n'empêche de rembourser son crédit avant terme, sans pénalité. Une flexibilité qui rappelle qu'Orange propose, lui aussi, un financement comparable via Cetelem.
La montre peut être commandée en ligne, mais attention, la livraison est payante
L'info du jour, la vraie, c'est que ce financement délaisse enfin son statut de privilège réservé aux boutiques physiques. Free vient d'ouvrir l'accès à cette formule directement sur mobile.free.fr, ce qui permet aux abonnés d'entamer leur demande de financement, sans passer par la case magasin.
Le principe reste le même que celui déjà en vigueur en boutique : la demande de crédit est transmise à Younited, qui se charge de l'étudier avant de donner sa réponse. Le contrat et l'échéancier sont ensuite envoyés par e-mail une fois le dossier accepté. En cas d'achat en ligne, notez que vous pouvez la retirer e en boutique, la recevoir dans le point de relais de votre choix ou à domicile, moyennant 9,99 euros tout de même.