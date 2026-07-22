Le mois dernier, Free bousculait le marché de la montre connectée avec un financement à taux zéro pour l'Apple Watch, réservé aux clients acceptant de pousser la porte d'une boutique. Oui, ça se fait encore, mais ce mercredi 22 juillet, l'opérateur de Xavier Niel a enfin décidé d'activer cette formule sur son site internet, pour que tout le monde puisse en bénéficier. De quoi convaincre les indécis de craquer pour une montre à la pomme, cette fois sans quitter leur canapé ni débourser le moindre centime au moment de valider la commande. Cela mérite bien quelques explications.