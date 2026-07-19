Coup sur coup, deux fuites nous donnent une petite idée des performances à attendre des nouveaux APU Zen 6 d'AMD.
« Medusa Point ». Même les lecteurs assidus de Clubic sont peut-être passés à côté du nom de code de ce processeur prévu prochainement chez AMD. Une puce que l'on classe parmi les APU – CPU avec puissante solution graphique intégrée – et qui devrait être la première à proposer des cœurs Zen 6.
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Un échantillon de « seulement » 10 cœurs
Évoqué pour la première fois, il y a maintenant plus d'un an, le processeur dit « Medusa Point » fait suite aux générations Strix Point et Gorgon Point avec une base Zen 6 pour ses cœurs CPU.
Strix Point (Ryzen AI 9 365) et Gorgon Point (Ryzen 9 AI 465) sont très proches l'une de l'autre, la seconde n'étant qu'une sorte de refresh de la première. En revanche, Medusa Point promet pas mal de changements avec notamment le passage à de nouvelles architectures, Zen 6 côté CPU donc, mais aussi RDNA 4 (encore à confirmer) pour la partie GPU.
Les plus récentes rumeurs évoquent une augmentation substantielle de la mémoire cache embarquée sur le SoC d'AMD avec des hypothèses à 32 Mo de cache troisième niveau contre « seulement » 24 Mo sur les deux processeurs de génération précédente. Enfin, la fréquence boost augmenterait à son tour : on parle de 5,3 GHz contre 5 GHz sur les précédentes.
Des informations qui restent à prendre avec un certain recul : rien n'a été confirmé à ce stade par AMD. Les sources sont toutefois multiples et, plus encore, elles ont récemment été soutenues par plusieurs fuites depuis les bases de données Geekbench.
Bien plus puissant que Strix Point/Gorgon Point
L'outil de mesure est toujours une source intéressante alors que des puces encore à l'état de prototype y circulent régulièrement. Dès mars derniers, les premiers exemplaires de SoC Medusa Point y étaient observés.
Aujourd'hui, ce sont, coup sur coup, deux fuites qui viennent confirmer toutes les caractéristiques techniques évoquées précédemment et apporter quelques indices sur les performances à attendre de Medusa Point. Des performances en nettes hausses par rapport aux prototypes de mars dernier et qui viennent souligner les réussites d'AMD par rapport à Strix Point et Gorgon Point.
Une puce Medusa Point dotée de 10 cœurs a effectivement obtenu des scores de 3 174 points et 15 092 points, respectivement en single-core et en multi-core. Ces résultats d'il y a deux jours soulignaient déjà une belle augmentation, donc par rapport aux mesures de mars 2026 où il n'était question « que » de 2 300 points en single-core et 13 022 points en multi-core.
Il y a toutefois encore eu quelques progrès en deux jours et on parle à présent de 3 329 points en single-core pour 16 555 points en multi-core. Les progrès sur les précédentes fuites Medusa Point sont significatifs, mais ce sont bien sûr les améliorations enregistrées par rapport aux générations précédentes d'APU AMD qui nous intéressent ici.
Rappelons que la moyenne des résultats de Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point doté de 12 cœurs) place Medusa Point environ 28 % au-dessus en single-core et 24 % au-dessus en multi-core. Par rapport au Ryzen AI 9 365 (Strix Point doté de 10 cœurs comme le Medusa Point), on parle même d'une hausse de, respectivement, 35 % et 33 %.
Nous n'avons encore aucune fenêtre de lancement pour ces APU qui ne devraient toutefois pas nous arriver avant le début de l'année prochaine. Zen 6 doit d'abord être présenté sur les puces à destination des serveurs : cela se fera la semaine prochaine, lors de l'Advancing IA d'AMD.