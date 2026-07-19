Évoqué pour la première fois, il y a maintenant plus d'un an, le processeur dit « Medusa Point » fait suite aux générations Strix Point et Gorgon Point avec une base Zen 6 pour ses cœurs CPU.

Strix Point (Ryzen AI 9 365) et Gorgon Point (Ryzen 9 AI 465) sont très proches l'une de l'autre, la seconde n'étant qu'une sorte de refresh de la première. En revanche, Medusa Point promet pas mal de changements avec notamment le passage à de nouvelles architectures, Zen 6 côté CPU donc, mais aussi RDNA 4 (encore à confirmer) pour la partie GPU.

Les plus récentes rumeurs évoquent une augmentation substantielle de la mémoire cache embarquée sur le SoC d'AMD avec des hypothèses à 32 Mo de cache troisième niveau contre « seulement » 24 Mo sur les deux processeurs de génération précédente. Enfin, la fréquence boost augmenterait à son tour : on parle de 5,3 GHz contre 5 GHz sur les précédentes.

Des informations qui restent à prendre avec un certain recul : rien n'a été confirmé à ce stade par AMD. Les sources sont toutefois multiples et, plus encore, elles ont récemment été soutenues par plusieurs fuites depuis les bases de données Geekbench.