Reste une autre question importante : comment Micromania compte-t-elle réagir à l'annonce de Sony, qui a confirmé l'arrêt de la production de jeux PlayStation sur disque à partir de 2028 ? On sait que l'enseigne, qui a survécu au virage du numérique, reste encore très dépendante de la vente de boîtiers physiques, que ce soit pour du neuf ou du jeu d'occasion. Philippe Renaudin refuse pourtant de dramatiser : « L'évolution du marché vers le digital n'est pas une surprise », rappelle-t-il. Depuis plusieurs années déjà, Micromania mise sur d'autres relais de croissance, comme les produits dérivés, les cartes à collectionner, les ventes en ligne, regroupés sous le terme de « leviers de différenciation », et qui lui auraient permis, selon le boss du marketing et de la communication, de conserver son leadership sur la distribution du jeu vidéo en France. Des leviers appelés, précise-t-il, à être encore renforcés grâce aux synergies avec les autres sociétés du groupe Tétrault.