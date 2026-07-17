Masquer mon e-mail : Apple trainée en justice pour avoir laissé une faille béante

Le plaignant, Anthony Alvarez, résident de San Diego, a saisi le tribunal du district nord de Californie le 15 juillet 2026. Il reproche à Apple d'avoir commercialisé "Masquer mon e-mail" comme un outil garantissant l'anonymat de l'adresse personnelle de l'utilisateur, alors que la société savait, depuis le signalement du chercheur Tyler Murphy en juin 2025, qu'un alias pouvait être relié à l'adresse réelle. La plainte cite neuf fondements juridiques, dont la loi californienne sur la concurrence déloyale, la loi sur la publicité mensongère, la loi sur la protection des consommateurs, la fraude et la rupture de contrat.

Dans ce recours collectif, il est demandé de constituer quatre groupes de plaignants. Ces derniers croisent deux critères : la zone géographique, résidents des États-Unis ou de Californie uniquement, et le type d'achat concerné, à savoir l'acquisition d'un produit Apple intégrant la version gratuite liée à "Se connecter avec Apple", ou la souscription payante à iCloud+ donnant accès à la version illimitée de la fonction.

Abonné à l'offre iCloud+ de 200 Go depuis mars 2025, Alvarez affirme avoir choisi l'iPhone en partie pour les engagements de confidentialité mis en avant par Apple, et avoir payé un prix plus élevé pour son appareil et son abonnement en s'appuyant sur cette promesse. La plainte ne prétend pas qu'il a été victime d'un piratage ni que son adresse personnelle a été exposée. En revanche, le plaignant estime avoir payé pour une fonctionnalité qui n'a pas tenu ses promesses, et réclame le remboursement de la différence de prix, ainsi qu'une injonction obligeant Apple à corriger la faille ou à préciser clairement ses limites.