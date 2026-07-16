Petite frayeur pour les détenteurs de Steam Deck « ancienne génération » et, surtout, la question de la durée de fourniture des pièces détachées.
Jusqu'à présent, Valve a toujours mis un point d'honneur à assurer un suivi remarquable sur ses produits et le Steam Deck est un modèle du genre : son score de réparabilité est excellent et toutes les pièces détachées sont en vente sur le site iFixit. Toutes ?
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Fin de stock pour les batteries de la version LCD ?
Lorsque Valve a décidé de revenir dans le monde du matériel avec le lancement du Steam Deck en 2022, il s'est assuré d'être en avance sur la plupart de ses concurrents pour la réparabilité de son produit.
La console n'est pas très difficile à ouvrir, aucun élément n'est réellement collé et toutes les pièces sont disponibles à la vente au travers d'un partenariat avec le site iFixit qui avait d'ailleurs salué les efforts de Valve en la matière, même si la société était alors juge et partie.
Hélas, cette belle mécanique a semblé se gripper quand, il y a quelques jours, un usager a expliqué sa mésaventure sur Reddit. Relayé par TechPowerUp, le message était clair : l'assistance iFixit lui a expliqué être en rupture de stock sur les batteries pour les versions LCD du Steam Deck.
Plus gênant, l'assistance iFixit concluait en expliquant « qu'il est de moins en moins probable que nous continuions à recevoir des batteries d'origine pour le Steam Deck version LCD ». Ouille.
Plus de peur que de mal, mais une question subsiste
Toujours sur Reddit, un représentant d'iFixit a ensuite précisé les choses : « Ce n'est pas que nous décidions d'arrêter de les stocker. Malheureusement, Valve commence à retirer ces pièces du marché ».
iFixit a ensuite ajouté être à la recherche d'alternatives pour remplacer la batterie de la version LCD du Steam Deck, sachant que de telles solutions de repli ont déjà été trouvées par des internautes. La situation n'est donc pas à proprement parler critique.
D'autant moins critique, finalement, que iFixit a depuis été contacté par Valve lui-même : l'entreprise de Gabe Newell a annoncé à son partenaire l'envoi d'un nouveau lot de batteries pour la version LCD du Steam Deck. Les stocks d'iFixit devraient donc très rapidement se remplir.
Sur le court terme, la solution est trouvée, mais cela ne devrait pas aplanir complètement la situation. En effet, si Valve a mis un point d'honneur à ce que les pièces soient facilement disponibles, il ne s'est jamais engagé sur la durée : on ne sait pas pendant combien de temps cet approvisionnement est assuré.
Une question particulièrement critique pour un composant comme la batterie, dont la forme et la capacité en font des éléments uniques en leur genre. De plus, contrairement à d'autres pièces, une batterie est amenée à s'user assez rapidement et tous les détenteurs de Steam Deck doivent se préparer à les remplacer, un jour ou l'autre.