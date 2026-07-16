Lorsque Valve a décidé de revenir dans le monde du matériel avec le lancement du Steam Deck en 2022, il s'est assuré d'être en avance sur la plupart de ses concurrents pour la réparabilité de son produit.

La console n'est pas très difficile à ouvrir, aucun élément n'est réellement collé et toutes les pièces sont disponibles à la vente au travers d'un partenariat avec le site iFixit qui avait d'ailleurs salué les efforts de Valve en la matière, même si la société était alors juge et partie.