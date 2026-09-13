Alfa Romeo commence à préparer le terrain pour son futur SUV compact. La marque italienne a dévoilé au milieu de l’été un premier détail de ce modèle attendu en versions électrique et hybride… mais qui ne pointera pas le bout de son capot avant la fin de 2027.
Après le lancement du Junior, Alfa Romeo regarde déjà vers l’avenir. Le constructeur italien a publié cet été une première image de son prochain SUV du segment C, un modèle qui viendra étoffer une gamme en pleine transformation. Pour l’heure, impossible d’en découvrir les lignes dans leur ensemble, puisque la marque se contente d’un bien mystérieux teaser, tout en distillant quelques informations sur ce futur véhicule.
Un premier aperçu… et un clin d’œil au feuilleton du Milano
Le visuel partagé par Alfa Romeo ne montre qu’une petite partie de la poupe du SUV, laissant entrevoir une signature lumineuse inédite et quelques éléments de style, façon SUV coupé comme le rapporte Automobile Propre. Suffisant pour alimenter la curiosité certes, mais pas encore pour se faire une idée précise de son design. Un teaser donc.
Le constructeur profite surtout de cette première prise de parole pour mettre en avant ses origines : « Conçu au Centro Stile Alfa Romeo de Turin, ce nouveau SUV de catégorie C sera produit dans l’usine italienne de Stellantis à Melfi. »
Une précision qui ne doit rien au hasard. En 2024, Alfa Romeo avait présenté son SUV Milano avant de devoir le rebaptiser dans l’urgence. La raison ? Une loi italienne qui interdit l’utilisation de noms faisant référence à l’Italie pour des produits qui n’y sont pas fabriqués. Or, le SUV était assemblé… en Pologne. Quelques jours après sa présentation officielle, le Milano devenait donc Junior.
Avec une production cette fois assurée à Melfi, en Italie, la marque évite d’emblée toute nouvelle polémique sur ce terrain.
De l’électrique, de l’hybride… et beaucoup de patience !
Ce futur SUV compact ne sera pas réservé aux seuls adeptes de l’électrique. Il devrait être décliné en version 100% électrique, mais également avec une motorisation hybride. Une approche qui permettra au constructeur de répondre à des attentes encore très différentes selon les marchés.
Positionné sur le très disputé segment C, ce nouveau modèle aura pour mission de séduire une clientèle plus large, et de redorer possiblement le blason d’Alfa Romeo au sein de Stellantis. Il bénéficiera de la plateforme STLA Medium, et sera assemblé aux côtés des Jeep Compass et autres Lancia Gamma.
Reste un détail qui risque d’en refroidir certains… le calendrier. Car si Alfa Romeo commence déjà à faire monter la pression avec ce premier teaser, la présentation mondiale du SUV n’est attendue que pour la fin de l’année 2027. D’ici là, le constructeur devrait distiller de nouveaux indices au compte-gouttes, histoire d’entretenir l’attente autour de ce futur pilier de sa gamme.