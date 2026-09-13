Une précision qui ne doit rien au hasard. En 2024, Alfa Romeo avait présenté son SUV Milano avant de devoir le rebaptiser dans l’urgence. La raison ? Une loi italienne qui interdit l’utilisation de noms faisant référence à l’Italie pour des produits qui n’y sont pas fabriqués. Or, le SUV était assemblé… en Pologne. Quelques jours après sa présentation officielle, le Milano devenait donc Junior.