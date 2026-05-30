Avec son petit côté « Grande Panda sous stéroïdes », le futur SUV Fiat Grizzly veut séduire les familles sans faire exploser leur budget, avec même une déclinaison coupé pour celles et ceux qui veulent un SUV un peu moins sage.
Longtemps focalisé sur ses incontournables 500 et Panda, Fiat entend désormais élargir son terrain de jeu. Le constructeur italien s’attaquera bientôt au très stratégique marché des SUV familiaux avec un modèle inédit baptisé Grizzly indique AutoPlus. Et pour cause, aujourd’hui, les SUV concentrent une part colossale des ventes automobiles, au point d’être devenus incontournables pour espérer peser sur le marché.
Après le Panda, le Grizzly
Après la Panda, Fiat poursuit donc son inspiration animalière avec un SUV baptisé Grizzly. Un modèle au style volontairement cubique, dans la continuité directe de la récente Grande Panda, et qui partagera une partie de sa base technique avec les Citroën C3 Aircross et Opel Frontera. Le constructeur italien a d’ailleurs déjà confirmé l’arrivée de deux déclinaisons pour ce nouveau SUV.
Fiat prévoit en effet deux silhouettes, avec d’un côté une version familiale classique, capable d’accueillir jusqu’à sept passagers, et de l’autre, une déclinaison Fastback plus dynamique, à la ligne de toit plongeante.
Deux visions du SUV populaire donc, qui partagent un même objectif, à savoir celui de faire mieux que les modèles souvent trop chers du segment électrique.
Un ticket d’entrée avoisinant les 25 000 €
À bord, le Fiat Grizzly entend clairement miser sur l’espace et la modularité, avec l’ambition affichée de proposer un véritable SUV sept places accessible. Pour l’heure, le constructeur italien n’a encore dévoilé aucun aperçu de l’habitacle, mais Fiat promet un intérieur à la fois généreux et résolument moderne sur le plan technologique.
De son côté, la déclinaison Coupé adoptera une silhouette plus dynamique, avec une ligne de toit davantage inclinée et une lunette arrière plus fuyante. Un traitement stylistique plus sportif qui ne devrait toutefois pas avoir d’impact sur la fiche technique. Les deux versions devraient partager les mêmes motorisations, avec un bloc électrique de 113 chevaux associé à une batterie de 44 ou 52 kWh selon les configurations.
Fiat prévoit également des variantes hybrides, avec un premier moteur de 110 ch en entrée de gamme, ainsi qu’une version plus musclée de 145 ch. Dans les deux cas, l’ensemble sera associé à une boîte automatique à six rapports.
La production de ce nouveau SUV Fiat Grizzly est prévue du côté du Maroc, pour un lancement prévu en fin d’année, avec en ligne de mire un ticket d’entrée fixé à environ 25 000€.