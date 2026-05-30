Fiat prévoit en effet deux silhouettes, avec d’un côté une version familiale classique, capable d’accueillir jusqu’à sept passagers, et de l’autre, une déclinaison Fastback plus dynamique, à la ligne de toit plongeante.

Deux visions du SUV populaire donc, qui partagent un même objectif, à savoir celui de faire mieux que les modèles souvent trop chers du segment électrique.