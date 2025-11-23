Inspiré directement du Wrangler, le nouveau SUV électrique signé Jeep, Recon, sera lancé en Amérique du Nord à compter du début de l'année prochaine. Et son prix fait déjà polémique…
C'était au Mondial de l’Automobile 2022, Jeep exhibait un stand entièrement dédié à l’introduction de son nouveau SUV Avenger 100% électrique, après avoir officialisé un vaste plan d'électrification et la promesse de lancer quatre véhicules zéro émission en Europe d'ici 2025, dont les Recon et Wagoneer S.
Le Jeep Recon électrique prêt pour début 2026
Après plusieurs reports et autres délais en tout genre, le Jeep Recon semble donc enfin prêt à prendre la route, dans un premier temps en ce qui concerne l'Amérique du Nord.
Bâti à partir de la plateforme STLA Large (la même que celle du Wagoneer S), le Recon pourra compter sur une double motorisation électrique d'une puissance totale de 650 ch (pour 840 Nm de couple), sans oublier une indispensable transmission intégrale.
Le côté « tout-terrain » sera également assuré par la mention Trail Rated, mais aussi des suspensions dédiées au franchissement, un différentiel arrière capable de se verrouiller, sans oublier un mode de conduite dédié baptisé Rock (en plus d'Auto, Sport, Neige et Sable) pour évoluer sur les terrains les plus critiques. Un SUV qui affichera un poids total légèrement supérieur à 2,7 tonnes.
Jusqu'à 400 km d'autonomie
De son côté, la batterie de 100 kWh promet une autonomie qui devrait assurer jusqu'à 400 km, avec une vitesse maximale fixée à 180 km/h. Côté look, malgré le côté électrique, le Jeep Recon conserve sa calandre si emblématique, tout en faisant le plein de LED à l'avant comme à l'arrière. Les portes amovibles et les vitrages démontables sont également de la partie.
À bord, deux écrans, avec une dalle de 12,3" située derrière le volant et un écran de 14,5" sur la console centrale, évoluant sous Uconnect 5. La section audio est assurée par Alpine, tandis que le Recon fait l'impasse sur de nombreux boutons physiques, pour privilégier les contrôles tactiles.
Le Jeep Recon effectuera ses premiers tours de roue en Amérique du Nord dès le début de l’année 2026 (avec une production assurée à Toluca au Mexique) en version Moab, avant de s’ouvrir progressivement aux marchés internationaux d’ici la fin de l’année suivante.
Aux États-Unis, le tout-terrain électrique signé Jeep sera affiché à partir de 65 000 dollars, soit un montant qui dépasse très largement celui du Wrangler d’entrée de gamme, son équivalent thermique emblématique, vendu quant à lui à un peu plus de la moitié de ce prix.