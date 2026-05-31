Lancia continue de croire à son retour en grâce. La marque italienne a officialisé le lancement de la production de son nouveau Gamma à Melfi, un SUV qui se veut le symbole d’une renaissance ambitieuse, mais qui s’annonce très délicate.
Longtemps, Lancia a incarné une certaine idée de l’automobile italienne, entre élégance, innovation et palmarès sportif hors normes. Des Fulvia aux Delta Integrale, la marque turinoise a marqué l’histoire. Pourtant, en 2025, Lancia n’a écoulé que 11 754 voitures en Europe, un chiffre presque confidentiel à l’échelle du continent… Stellantis refuse de laisser mourir ce nom mythique et poursuit méthodiquement son opération résurrection avec bientôt ce SUV Gamma, relayé par nos confrères d’Auto-Moto.
La future génération Gamma prend forme à Melfi
C’est dans l’usine italienne de Melfi, au sud du pays, que le nouveau SUV Gamma de Lancia entrera en production dans le courant de l’année. Un choix loin d’être anodin pour Stellantis, qui entend bien réaffirmer l’ancrage italien de la marque tout en capitalisant sur un site industriel déjà largement converti aux plateformes électrifiées du groupe.
Car ce nouveau SUV Gamma doit incarner le haut de gamme selon Lancia. Le constructeur évoque un modèle aux lignes fastback, reposant sur la plateforme STLA Medium, déjà utilisée par plusieurs modèles du groupe, soit une base technique moderne, capable d’accueillir aussi bien des motorisations hybrides que 100% électriques. Un passage obligé aujourd’hui, même pour une marque qui a longtemps vécu dans le souvenir de ses gloires passées plutôt que dans l’innovation produit.
Dans le détail, l’offre 100% électrique s’articule autour de plusieurs niveaux de puissance, avec une version de 230 chevaux capable de parcourir plus de 540 km, une variante de 245 ch affichant plus de 740 km d’autonomie, ainsi qu’un sommet de gamme à transmission intégrale AWD de 375 ch, revendiquant quant à lui jusqu’à 675 km d’autonomie. En parallèle, on pourra aussi retrouver une déclinaison hybride de 145 ch, laquelle promet une autonomie supérieure à 1 000 km.
Avec Gamma, Lancia espère surtout élargir son horizon au-delà du marché italien, encore ultra-dominant dans ses ventes. Car malgré un retour médiatique plutôt réussi ces derniers mois, la réalité commerciale reste particulièrement fragile.
L'après l’Ypsilon
Avant ce SUV Gamma, Lancia avait déjà amorcé son retour avec la nouvelle Ypsilon. Un modèle stratégique, développé sur une base technique très proche de la Peugeot 208. Un cousinage industriel typique de l’ère Stellantis, qui permet de limiter les coûts tout en optimisant les développements.
Avec Gamma, Lancia joue une nouvelle fois sur la corde nostalgique, puisque le modèle a déjà existé au début des années 1900, avant d’être ressuscité une première fois déjà entre 1975 et 1984, avec un véhicule alors décliné en version berline et en version coupé, toutes deux dessinées par un certain Pininfarina.
Le nouveau SUV Gamma aura donc une mission capitale pour Lancia, à savoir donner enfin de la consistance à ce retour annoncé depuis des années.