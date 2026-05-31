Car ce nouveau SUV Gamma doit incarner le haut de gamme selon Lancia. Le constructeur évoque un modèle aux lignes fastback, reposant sur la plateforme STLA Medium, déjà utilisée par plusieurs modèles du groupe, soit une base technique moderne, capable d’accueillir aussi bien des motorisations hybrides que 100% électriques. Un passage obligé aujourd’hui, même pour une marque qui a longtemps vécu dans le souvenir de ses gloires passées plutôt que dans l’innovation produit.

Dans le détail, l’offre 100% électrique s’articule autour de plusieurs niveaux de puissance, avec une version de 230 chevaux capable de parcourir plus de 540 km, une variante de 245 ch affichant plus de 740 km d’autonomie, ainsi qu’un sommet de gamme à transmission intégrale AWD de 375 ch, revendiquant quant à lui jusqu’à 675 km d’autonomie. En parallèle, on pourra aussi retrouver une déclinaison hybride de 145 ch, laquelle promet une autonomie supérieure à 1 000 km.