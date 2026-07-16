Plusieurs propriétaires de Galaxy S26 Ultra constatent l’apparition d’une coloration rouge persistante au centre de l’écran. Le constructeur sud-coréen a ouvert une enquête afin d’identifier l’origine du problème.
À peine arrivé entre les mains de ses premiers utilisateurs, le Galaxy S26 Ultra fait déjà l’objet de témoignages concernant son affichage. Plusieurs personnes rapportent qu’une zone rougeâtre apparaît progressivement dans la partie centrale de la dalle et ne disparaît plus, y compris lorsque les contenus affichés changent.
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Galaxy S26 Ultra : une teinte rouge persistante au centre de l’écran inquiète les utilisateurs
D’après les informations rapportées par le média sud-coréen Newsway, les signalements se multiplient parmi les propriétaires du Galaxy S26 Ultra. Tous évoquent un problème similaire : le centre de l’écran prend une coloration rouge qui demeure visible dans le temps. Depuis, Samsung a pris connaissance de ces remontées et cherche désormais à déterminer ce qui provoque cette anomalie. Un représentant de l’entreprise a confirmé l’ouverture de vérifications en déclarant : « Nous examinons actuellement le problème en interne afin d’en confirmer la cause ».
La firme étoilée n’indique toutefois pas si le défaut provient de la dalle elle-même, d’un réglage logiciel ou d’une fonctionnalité propre au smartphone. Samsung n’a pas non plus annoncé de procédure particulière pour les utilisateurs qui constateraient cette coloration sur leur appareil. En attendant les conclusions de l’enquête, les premiers témoignages ne permettent pas d’établir si tous les exemplaires sont susceptibles d’être concernés ou si le problème se limite à une série restreinte d'appareils.
La fonction Privacy Display soupçonnée par certains utilisateurs
Parmi les pistes évoquées, plusieurs propriétaires mettent en cause Privacy Display. Cette fonction, qui permet de lutter contre les regards indiscrets, est soupçonnée de solliciter certaines zones de l’écran d’une manière qui pourrait, selon eux, provoquer une altération durable des pixels. La teinte rouge serait alors liée à un phénomène de marquage de la dalle. Cette hypothèse reste néanmoins avancée par les utilisateurs eux-mêmes et n’a reçu aucune confirmation de la part de Samsung. Le constructeur n’a pas établi de lien entre Privacy Display et les défauts actuellement signalés.
De toute évidence, il faudra attendre les résultats de l’examen interne avant de connaître la nature exacte du problème. Si cette fonction était finalement identifiée comme responsable, Samsung devrait décider des mesures à prendre pour les appareils touchés et de la manière dont elle sera intégrée à ses futurs smartphones.
Pour le moment, le fabricant se contente de confirmer ses investigations. Aucun programme de remplacement gratuit de l’écran ou du téléphone n’a encore été annoncé pour les propriétaires concernés.