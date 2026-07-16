D’après les informations rapportées par le média sud-coréen Newsway, les signalements se multiplient parmi les propriétaires du Galaxy S26 Ultra. Tous évoquent un problème similaire : le centre de l’écran prend une coloration rouge qui demeure visible dans le temps. Depuis, Samsung a pris connaissance de ces remontées et cherche désormais à déterminer ce qui provoque cette anomalie. Un représentant de l’entreprise a confirmé l’ouverture de vérifications en déclarant : « Nous examinons actuellement le problème en interne afin d’en confirmer la cause ».

La firme étoilée n’indique toutefois pas si le défaut provient de la dalle elle-même, d’un réglage logiciel ou d’une fonctionnalité propre au smartphone. Samsung n’a pas non plus annoncé de procédure particulière pour les utilisateurs qui constateraient cette coloration sur leur appareil. En attendant les conclusions de l’enquête, les premiers témoignages ne permettent pas d’établir si tous les exemplaires sont susceptibles d’être concernés ou si le problème se limite à une série restreinte d'appareils.