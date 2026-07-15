La Journée mondiale des emojis tombe chaque année le 17 juillet, pour une raison délicieusement absurde : c'est la date affichée sur l'emoji calendrier. Le consortium Unicode a soigné son avant-goût cette année : Jennifer Daniel, qui préside son sous-comité emoji, a publié lundi sur son blog les designs des neuf nouveaux venus, attendus d'ici le printemps 2027. Et la vedette de la fournée est un smiley en train de se fissurer, taillé sur mesure pour l'époque.

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Un sourire qui s'effrite, un cornichon et un phare au programme

La cuvée réunit neuf concepts : le visage fissuré, un cornichon, un phare, un météore, un papillon monarque, un filet à manche, une gomme et deux pouces pointant l'un vers la gauche, l'autre vers la droite. Ces deux gestes arrivent avec dix déclinaisons de teintes de peau, ce qui porte la fournée à dix-neuf ajouts et rapprochera le catalogue officiel de la barre des 4 000 emojis.

Le visage fissuré n'était pourtant pas prévu au programme initial. La liste validée en octobre par le comité technique, celle que nous vous présentions en janvier, comportait encore un « visage aux yeux plissés ». Le comité l'a remplacé dans la foulée par ce sourire qui s'effrite, jugé plus utile (et nettement moins redondant avec les moues sceptiques déjà au catalogue). Le symbole est limpide : une façade de bonne humeur qui craque, l'emoji parfait à dégainer la prochaine fois qu'on vous demandera si ça va.

Avant de fissurer quoi que ce soit, il faudra toutefois franchir la dernière étape : ces neuf dessins restent des candidats jusqu'au vote final du consortium, prévu en septembre 2026. Chaque plateforme redessinera ensuite sa propre version, Apple, Google et Samsung ne partageant jamais leurs crayons. D'après Jennifer Daniel, les nouveaux venus devraient toucher nos écrans « d'ici le printemps prochain », comprendre début 2027.

Derrière les dessins, un grand ménage dans le catalogue

Selon la plateforme utilisée, l'actuel emoji papillon s'affichait tantôt en morpho bleu, tantôt en monarque orangé : vous n'envoyiez donc pas toujours le même insecte que celui que voyait votre correspondant. Le morpho, verrouillé mondialement comme symbole d'esthétique léchée, garde sa case ; le monarque décroche la sienne, avec sa propre charge symbolique de migration et d'endurance.

Météore ou comète ? Le ciel du clavier avait besoin du même arbitrage : la comète officielle, redessinée au fil des ans en caillou enflammé selon les plateformes, retrouvera son bleu glacé. Le nouveau météore endossera, lui, le rôle du projectile (celui qui a réglé son compte aux dinosaures, précise malicieusement Jennifer Daniel). Le cornichon, lui, hérite carrément du code réservé au trognon de pomme, recalé deux fois de suite : la vie est cruelle, chez Unicode.

Pour situer les délais, la sélection précédente offre un bon repère : validée en septembre 2025, elle n'a atteint les iPhone qu'en mars dernier, dans les bagages d'iOS 26.4. Les huit emojis du cru d'avant avaient suivi le même chemin. Autrement dit, comptez au mieux sur la toute fin 2026, et plus vraisemblablement sur 2027, pour fissurer vos premiers sourires.