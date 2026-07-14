Au CES 2026, Thermaltake a donc reconduit cette vieille expérience, mais avec une orientation sensiblement différente. En effet, le Capo X – drôle de nom – se divise en deux parties égales lesquelles sont pensées pour accueillir deux PC au potentiel identique. On parle dans les deux cas d’installer une carte mère au format micro-ATX. Non, l’ATX classique n’a pas le droit de citer.

Pour autant, le micro-ATX est aujourd’hui bien suffisant pour disposer de tout ce qu’il faut côté performances, d’autant que le boîtier – imposant avec ses 691 x 305 x 448 mm​ – peut aussi accueillir des cartes graphiques jusqu’à 420 mm de long, un ventirad jusqu'à 180 mm de haut, une alimentation jusqu'à 250 mm et un radiateur de watercooling de 360 mm maximum.

Mais pourquoi voudrait-on deux configurations à peu près identiques au sein d’un seul et même boîtier ? La réponse tient en deux mots, voire deux lettres : intelligence artificielle, IA.