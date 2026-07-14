Thermaltake lance un boîtier grande tour taillé pour les configurations les plus extrêmes. Oui, au pluriel !
Présenté pour la première fois à l’occasion du CES 2026 en janvier dernier, le Capo X est un boîtier grande tour tout à fait original : il se partage en deux dans le sens de la hauteur pour accueillir deux configurations complètes.
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Capo X : « un boîtier dans la mafia »
Les plus anciens d’entre vous se souviendront peut-être du Mozart TX, un boîtier déjà conçu par Thermaltake et qui avait l’originalité de permettre à deux configurations d’être installées au sein du même châssis.
À l’époque, l’idée force était d’ouvrir la voie à deux configurations que l’on utilise en fonction de ses besoins de puissance du moment : dans la partie supérieure du boîtier, on logeait une configuration mini-ITX alors que, dans la partie inférieure, prenait place une configuration ATX plus classique avec ce qu’il faut de gros refroidisseur et de carte graphique costaude.
Au CES 2026, Thermaltake a donc reconduit cette vieille expérience, mais avec une orientation sensiblement différente. En effet, le Capo X – drôle de nom – se divise en deux parties égales lesquelles sont pensées pour accueillir deux PC au potentiel identique. On parle dans les deux cas d’installer une carte mère au format micro-ATX. Non, l’ATX classique n’a pas le droit de citer.
Pour autant, le micro-ATX est aujourd’hui bien suffisant pour disposer de tout ce qu’il faut côté performances, d’autant que le boîtier – imposant avec ses 691 x 305 x 448 mm – peut aussi accueillir des cartes graphiques jusqu’à 420 mm de long, un ventirad jusqu'à 180 mm de haut, une alimentation jusqu'à 250 mm et un radiateur de watercooling de 360 mm maximum.
Mais pourquoi voudrait-on deux configurations à peu près identiques au sein d’un seul et même boîtier ? La réponse tient en deux mots, voire deux lettres : intelligence artificielle, IA.
IA… IA… IA… IA… IA… IA…
Sur son site Internet taïwanais, Thermaltake assure d’ores et déjà la promotion de Capo X qui n’est donc plus un prototype comme on pouvait encore le croire au moment du CES 2026.
La page produit du Capo X met ainsi largement en avant les agents IA et l’idée est d’avoir « deux systèmes totalement indépendants, permettant à l'agent IA d'exécuter en toute sécurité des tâches sensibles ou exigeantes sur l'un d'eux […] La conception à deux systèmes avec des E/S indépendantes permet de gérer et d'exploiter les deux systèmes depuis un seul poste de travail. »
Alors, forcément, il faut avoir besoin d’une double configuration pour que le Capo X se justifie. Mais en associant une configuration classique et une configuration dédiée à un agent IA, Thermaltake est clairement dans l’air du temps avec, tout de même, un bémol : qui dit deux configurations, dit aussi doublement du coût de la machine dans son ensemble.
Un bémol que Thermaltake compense en partie avec un coût du boîtier qui semble finalement très faible, eu égard de ses capacités. Vous l’aurez compris, il n’est pas encore question de le distribuer en Occident et, plus encore, en France, mais le site taïwanais de Thermaltake annonce déjà un tarif, d’ailleurs identique que vous choisissiez le coloris blanc ou noir.
Il vous en coûtera donc exactement 5 990 NT$, ce qui – après une conversion assez directe – devrait nous donner un peu moins de 190 €. Vous avouerez que l’on a connu plus onéreux, même s’il faut aussi considérer le fait que le boîtier est livré « nu », c’est-à-dire sans bloc d’alimentation bien sûr, mais aussi sans le moindre ventilateur.