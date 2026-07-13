Les auteurs n'épargnent pas non plus certains discours médiatiques, comme l'idée qu'un tiers de nos émissions de carbone serait absorbé par le phytoplancton, avancée dans un documentaire nature récent, ou celle d'un carbone bleu présenté comme un sauveur caché du climat, titre repris notamment par la presse britannique. Le chalutage, longtemps accusé de relâcher massivement du CO 2 en perturbant les sédiments marins, voit lui aussi son impact réévalué à la baisse au fil des études, passant d'estimations proches de 0,4 milliard de tonnes par an à moins de 0,1. Même prudence du côté des solutions technologiques : la fertilisation des océans en fer, censée doper la pompe biologique en boostant la production de plancton, se heurte à des obstacles bien concrets, que sont les coûts de mise en œuvre, la gouvernance complexe et les risques pour les écosystèmes, sans garantie que le carbone produit en surface finisse réellement stocké en profondeur. Quant à la culture de kelp (une algue riche en minéraux essentiels) à grande échelle, un temps annoncée capable de séquestrer plusieurs milliards de tonnes de CO 2 par an, son potentiel réel est aujourd'hui revu nettement à la baisse, freiné par des contraintes en nutriments.