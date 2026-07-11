D’autres villes belges appliquent déjà le même tarif dans les mêmes conditions. À Anvers, la sanction est appliquée par minute dès que la batterie des voitures atteint sa pleine charge. Quant aux automobilistes gantois c’est 3,60 euros par heure au-delà de quatre heures de stationnement après la recharge. Il y a 9 779 bornes publiques accessibles à Bruxelles, et la Région prévoit 22 000 bornes actives d’ici à 2035. Dans les flottes d’entreprise bruxelloises, les véhicules électriques représentent 61 % des nouvelles immatriculations.

Mais la France s’y met aussi. Comme on vous en avait parlé, chez l’opérateur Electra, des frais d’occupation sont appliquée aux véhicules restés branchés plus de cinq minutes après 80 % de charge, à raison de 0,40 euro par minute jusqu’à un plafond de 50 euros. Depuis juin 2024, Lyon facture aussi le stationnement des véhicules électriques sur ses places dédiées.

