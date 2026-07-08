Le modèle en question est le plus puissant proposé par Razer, on y trouve un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus « Arrow Lake Refresh » (24 cœurs cadencés à un maximum de 5,5 GHz, 55 à 160 W de TDP) épaulé d'une GeForce RTX 5090 (allant jusqu'à 175 W de TGP). Cette mouture, qui peut être équipée de 64 Go de RAM en option, est ici « limitée » à 32 Go de mémoire vive (DDR5-6400) mais embarque 2 To de SSD. S'y installe enfin une dalle IPS Ultra HD+ (3840 par 2400 pixels) montant à 240 Hz et 600 cd/m² de luminance.

À l'aise aussi bien en jeu qu’en utilisation créative, en développement et en compilation de code, ou même pour de l’inférence IA réalisée localement (domaine dans lequel la RTX 5090 est évidemment très compétente), ce Blade 18 haut de gamme est donc le premier modèle Razer à passer par la case certification pour Ubuntu. Cette étape vise pour rappel à confirmer qu'Ubuntu fonctionne nativement sur l'appareil, sans que l'utilisateur n'ait trop besoin de mettre les mains « dans le cambouis ».