Razer travaille au lancement d'un Blade 18 sous Ubuntu. Actuellement en phase de certification, l'appareil est pourtant très concret : il a d'ores et déjà été testé, en avant-première, par un média spécialisé dans l'univers Linux.
Les journalistes de Phoronix n'ont pas dû en croire leurs yeux, et pourtant, après des années d'attente, Razer est bien sur le point de commercialiser un PC portable sous Linux.
Il s'agit d'une première pour la marque, dont le patron avait promis en 2017 de se pencher très sérieusement sur la question. Une promesse restée quasiment lettre morte jusqu'en juin 2026… date à laquelle le média spécialisé a été contacté par la marque pour tester, en avant-première, un Blade 18 2026 animé par Ubuntu.
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Razer x Linux… enfin !
Le modèle en question est le plus puissant proposé par Razer, on y trouve un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus « Arrow Lake Refresh » (24 cœurs cadencés à un maximum de 5,5 GHz, 55 à 160 W de TDP) épaulé d'une GeForce RTX 5090 (allant jusqu'à 175 W de TGP). Cette mouture, qui peut être équipée de 64 Go de RAM en option, est ici « limitée » à 32 Go de mémoire vive (DDR5-6400) mais embarque 2 To de SSD. S'y installe enfin une dalle IPS Ultra HD+ (3840 par 2400 pixels) montant à 240 Hz et 600 cd/m² de luminance.
À l'aise aussi bien en jeu qu’en utilisation créative, en développement et en compilation de code, ou même pour de l’inférence IA réalisée localement (domaine dans lequel la RTX 5090 est évidemment très compétente), ce Blade 18 haut de gamme est donc le premier modèle Razer à passer par la case certification pour Ubuntu. Cette étape vise pour rappel à confirmer qu'Ubuntu fonctionne nativement sur l'appareil, sans que l'utilisateur n'ait trop besoin de mettre les mains « dans le cambouis ».
Quelques zones d'ombre
Cependant, Phoronix explique quand même que les principaux utilitaires de Razer ne sont pas encore compatibles Linux.
On peut toutefois penser que Razer remédiera rapidement à ce problème lorsque le Blade 18 sous Ubuntu sera commercialisé pour de bon. À ce propos, nous avons contacté Razer France afin d'obtenir des précisions et des informations supplémentaires. On ignore par exemple si Razer prévoit de proposer Ubuntu en alternative à Windows 11 sur d'autres modèles, comme les Blade 16 et 14. Cet article sera mis à jour si nous parvenons effectivement à en apprendre plus.