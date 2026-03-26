Côté GPU, l'engin s'en tient toutefois aux mêmes puces NVIDIA GeForce RTX 5000 « Blackwell » que l'année dernière. Logique. Même chose pour l'écran, puisqu'on retrouve une dalle OLED QHD+ / 240 Hz…. que Razer promet 100 nits plus lumineuse et porteuse d'une certification DisplayHDR TrueBlack 1000.

Pour le reste, la firme évoque des améliorations sur les connectiques (passage au Thunderbolt 5, notamment), l'utilisation d'un système audio à 6 haut-parleurs et d'une sortie casque revue pour offrir un son plus précis avec les équipements compatibles THX Spatial Audio+.

On nous parle enfin d'une autonomie nettement renforcée. Le Blade 16 2026 est en effet capable de tenir entre 13 et 15 heures sur batterie selon Razer. Des estimations que nous avons hâte de mettre à l'épreuve de nos tests.

En France, la version Core Ultra 9 / 32 Go / RTX 5080 de ce nouveau Blade 16 est disponible à 3599,99 euros.