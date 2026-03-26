Razer a annoncé une nouvelle mouture de son excellent Blade 16. Pas de changement de châssis cette année pour l'appareil (entièrement révisé l'année dernière), mais un passage remarqué aux dernières puces Intel Panther Lake, complété par l'utilisation de la mémoire vive la plus rapide du marché. Rien que ça. On fait le point.
Coup d'envoi pour le nouveau Blade 16, qui change en profondeur sans rien modifier à son apparence. Razer explique en effet avoir conservé le châssis unibody en aluminium, et au revêtement anodisé, de son modèle 2025 (que nous avions grandement apprécié l'année dernière), tout en changeant deux pièces maîtresses de son PC portable: le processeur et la mémoire vive.
Adieu Strix Point, Panther Lake prend les commandes !
En l'occurrence, Razer dit au revoir au processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 de son Blade 16 2025, pour loger un nouveau Core Ultra 9 386H dans son nouveau Blade 16 2026. Cette puce (16 cœurs / 16 threads cadencés à un maximum de 4,9 GHz) contribue à rendre l'appareil 33% plus rapide que son prédécesseur selon la marque aux trois serpents. Une montée en puissance substantielle que l'appareil doit aussi à sa nouvelle mémoire vive.
En l'occurrence, Razer mise sur des modules LPDDR5X capables de monter à 9600 MHz. Il s'agit à ce stade de la mémoire vive la plus rapide disponible sur le marché laptop. De quoi booster le Blade 16, qui peut embarquer jusqu'à 64 Go de cette RAM dans sa configuration la plus puissante.
La mémoire vive la plus rapide du marché désormais dans le Blade 16
Côté GPU, l'engin s'en tient toutefois aux mêmes puces NVIDIA GeForce RTX 5000 « Blackwell » que l'année dernière. Logique. Même chose pour l'écran, puisqu'on retrouve une dalle OLED QHD+ / 240 Hz…. que Razer promet 100 nits plus lumineuse et porteuse d'une certification DisplayHDR TrueBlack 1000.
Pour le reste, la firme évoque des améliorations sur les connectiques (passage au Thunderbolt 5, notamment), l'utilisation d'un système audio à 6 haut-parleurs et d'une sortie casque revue pour offrir un son plus précis avec les équipements compatibles THX Spatial Audio+.
On nous parle enfin d'une autonomie nettement renforcée. Le Blade 16 2026 est en effet capable de tenir entre 13 et 15 heures sur batterie selon Razer. Des estimations que nous avons hâte de mettre à l'épreuve de nos tests.
En France, la version Core Ultra 9 / 32 Go / RTX 5080 de ce nouveau Blade 16 est disponible à 3599,99 euros.
Source : Communiqué de presse Razer