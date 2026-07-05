Steven Cheng a réglé la puissance du laser pour carboniser un moustique presque instantanément. Il a fixé l’émetteur sur une platine rotative industrielle de haute précision, capable de pivoter par fractions de degré sans perdre sa cible. Le dispositif vise et tire sans trembler, même sur un insecte en plein vol. Une seconde caméra grand-angle surveille en parallèle la pièce. Si elle détecte une personne, un animal ou un matériau inflammable dans la zone de tir, elle coupe automatiquement l’alimentation du laser. L’ingénieur envisage d’ajouter un réseau de microphones, dans l’idée de localiser les moustiques dès leur entrée dans la pièce. Il prévoit par ailleurs de publier son jeu de données sur NenPower, sa propre plate-forme où il commercialise déjà des kits de robotique et partage le code source de ses projets, afin que d’autres bricoleurs puissent reproduire ou modifier le système.

Steven Cheng a de la concurrence, déjà en place. Jim Wong commercialise un produit comparable, le Photonmatrix. Son système utilise un scanner LiDAR associé à un miroir piloté par un galvanomètre, capable d’atteindre trente moustiques par seconde dans un rayon de six mètres. La campagne de financement participatif du projet a dépassé son objectif initial de 1 300 %, pour un prix de vente annoncé à 498 dollars, soit environ 435 euros. Contrairement aux lampes anti-moustiques vendues dans le commerce, qui attirent passivement les insectes, les deux dispositifs traquent activement chaque cible.

Avant eux, la fondation américaine Intellectual Ventures avait déjà exploré cette voie avec le projet Photonic Fence, imaginé pour la lutte contre le paludisme dans les régions les plus exposées. Le projet prévoyait un coût de fabrication proche de 50 dollars par unité, soit environ 44 euros, loin des prix pratiqués aujourd’hui par les produits grand public. Un déploiement à grande échelle resterait toutefois hors de portée d’un prototype individuel, faute d’une électricité stable et d'un financement coordonné dans les zones les plus touchées par les maladies transmises par les moustiques.

Quant à Steven Cheng, il travaille déjà sur une seconde version de son prototype, équipée d'un système d’imagerie thermique, de moteurs à entraînement harmonique et d'un gimbal en aluminium renforcé.